Confirman que un segundo informante con datos "de primera mano" podría testificar contra Trump

El abogado Mark Zaid, quien representa al informante que realizó en agosto una declaración formal contra Donald Trump señalando irregularidades en torno a una conversación telefónica del 25 de julio con el presidente de Ucrania, ha confirmado a ABC News que ahora representa a una segunda persona que puede aportar información en el caso.

Zaid describió a su nuevo cliente también como un agente de inteligencia que posee "información de primera mano" sobre algunas de las acusaciones expuestas en la denuncia original. El segundo informante ya ha sido interrogado por el inspector general de Inteligencia, Michael Atkinson, pero todavía no ha hablado ante los comités del Congreso encargados de la investigación.

La existencia de otra persona capaz de hablar directamente sobre las conversaciones del presidente relacionadas con Ucrania podría socavar la postura del mandatario estadounidense, quien ha insistido en repetidas ocasiones en que la denuncia original del 26 de septiembre es "totalmente inexacta".

En la queja formal presentada semanas después de la conversación de Trump con su homólogo ucraniano Vladímir Zelenski se afirma que el presidente de EE.UU. utilizó su poder para "solicitar interferencia de un país extranjero en las elecciones estadounidenses del 2020", presionando a otro país para que investigue a uno de sus principales rivales políticos en las próximas presidenciales.

El viernes The New York Times reportó, basándose en fuentes anónimas, que un segundo funcionario de inteligencia estaba pensando en si debería presentar su propia denuncia en relación con la polémica en torno a Trump y testificar ante el Congreso. Zaid, sin embargo, no sabe si en el material de ese periódico se trata de su cliente o de otra persona.