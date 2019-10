Israel planea firmar un acuerdo "histórico" de no agresión con los países árabes del golfo Pérsico

El ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Yisrael Katz, confirmó el domingo que ha estado promoviendo tratados de no agresión con varios países árabes en el golfo Pérsico. El acuerdo entre las naciones podría ser un paso previo a la firma de tratados de paz con el fin de poner fin a los conflictos entre Jerusalén y esos Estados, según el ministro.

"Recientemente he estado promoviendo, con el apoyo del primer ministro, una iniciativa diplomática para firmar acuerdos de no agresión con los Estados árabes del golfo", escribió Katz en Twitter.

"Continuaré trabajando para fortalecer el Estado de Israel en la región y en todo el mundo", agregó el ministro.

El responsable de la diplomacia israelí presentó a finales de septiembre el plan a sus homólogos de los países árabes, con los que oficialmente no tiene relaciones diplomáticas, en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York. También se habló de la propuesta con el enviado especial saliente de la Administración de Estados Unidos para el proceso de paz, Jason Greenblatt, informa The Times of Israel.

Katz, que no aclaró con qué Estados se reunió, aseveró que llegar a un compromiso con los países del golfo sería "un paso histórico", que les abriría las puertas a "la cooperación civil" con Israel "hasta la firma de acuerdos de paz".

