Una mujer denuncia que más de 500 hombres la violaron durante 7 años desde los 11 años

Una mujer de la ciudad británica de Telford denunció que fue violada por más de 500 hombres durante 7 años desde que tenía 11, según dijo el pasado domingo, bajo el seudónimo de 'Jennifer', al periódico Daily Mail.

De acuerdo con la presunta víctima, que tiene ahora más de 40 años, y fue arrestada por prostitución 52 veces antes de tener 19 años, fue presentada a una pandilla de pederastas por un amigo. Desde entonces, sufrió abusos por parte de hasta 10 hombres cada noche.

Aunque los continuos abusos llevaron a que no fuera a la escuela durante cerca de dos años, su prolongada ausencia no suscitó un interés entre las autoridades. Los agentes del orden tampoco reaccionaron a sus denuncias.

"Pensaba que la única salida era la muerte, porque había ido a la Policía y no querían ayudarme. Mi vida era un infierno, me sentía tan sola", recuerda la mujer.

Más tarde, un violador llevó a 'Jennifer' de viaje por el país, en el que la tuvo confinada y la golpeaba, exigiendo que tuviera sexo con varios desconocidos.

"Me encerró en un piso con barras de hierro durante tres o cuatro días. Me dijeron que la Policía pensaba que había sido secuestrada, pero no hicieron nada", dice la víctima.

Agrega que aunque más tarde los agentes armaron un caso contra el abusador, al final fue archivado.

Según el periódico, 'Jennifer' dará testimonio en el marco de una investigación pública sobre la epidemia de abusos sexuales contra menores que ha golpeado a Telford, ciudad de unos 170.000 habitantes, durante más de 40 años. En el 2018, el número total de víctimas se estimaba en más de un millar.