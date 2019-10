Trump promete a Erdogan "grandes problemas" si algún miembro del personal estadounidense resulta herido en la operación turca en Siria

El presidente de EE.UU., Donald Trump, afirmó este lunes que advirtió al presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, sobre "grandes problemas" si resulta herido algún miembro del servicio estadounidense en la región siria que Turquía planea invadir.

"Si algún miembro de nuestro personal se lastima, [habrá] grandes problemas", citó Trump las palabras que dijo a Erdogan el domingo pasado.

El presidente estadounidense aseguró que Washington tiene a 50 personas en un área cercana a la zona donde se desarrollará la operación turca contra las fuerzas kurdas en el norte del país árabe.

"Solo tenemos a 50 personas en esta pequeña zona. Y no quiero que estas 50 personas sean heridas o asesinadas. No quiero que nada malo les ocurra. Y se lo comuniqué al presidente Erdogan. Le dije 'si alguno de los nuestros resulta herido, será un gran problema'. Le he dicho a Turquía que, si hacen algo que consideremos inhumano, su economía será destruida. Ya lo hice una vez", dijo Trump.

En el marco de la reciente escalada en la frontera turco-siria y ante las promesas del presidente Recep Tayyip Erdogan de lanzamiento "sin aviso previo" de un operativo militar contra las fuerzas kurdas, el Ejército turco ha desplegado en la zona fronteriza nuevos equipos militares.

Este 7 de octubre, el presidente Erdogan ha anunciado que EE.UU. inició la retirada de sus tropas desplegadas en el noreste de Siria antes de que comience la operación militar. La Casa Blanca informó anteriormente a través de un comunicado que "no apoyará ni participará" en la "pronta" ofensiva de Turquía, ya que las tropas estadounidenses ya no estarán en "los alrededores".