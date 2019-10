El hijo de José José asegura que el cuerpo de su padre sigue "secuestrado" en EE.UU. y pide su traslado a México para ser "velado y honrado"

José Joel Sosa Noreña, hijo mayor del recientemente fallecido cantante José Rómulo Sosa Ortiz —conocido en el mundo del espectáculo como José José—, ha pedido a la esposa de su padre y a su hermana menor que permitan que el cuerpo del 'príncipe de la canción' regrese a México para ser homenajeado y enterrado.

En una entrevista al programa 'Despierta América', el primogénito del cantautor mexicano se dirigió a la viuda, Sara Salazar, y a su hermana, Sarita Sosa Salazar, para que "hagan lo correcto" y permitan el traslado de los restos del fallecido músico desde Miami, donde residía.

"Por favor, lo único que queremos es podernos llevar el cuerpo íntegro de mi padre para que lo velen en México, para que lo honren en México, para que se pueda lograr lo que todo el mundo quiere, siendo que José José es mexicano", insistió Joel.

"Va a ir la mitad de él"

La semana pasada, Sarita había revelado los planes compartidos con su madre de cremar el cuerpo de su padre en EE.UU. y enviar la mitad de las cenizas a México. La menor de la familia Sosa aseguró que este era el deseo del músico en vida y que hacía parte de un "acuerdo entre los hermanos" de "respetar las decisiones" de José José. "Va a haber un homenaje muy grande allá en [el Palacio de] Bellas Artes, en la Basílica de Guadalupe [Ciudad de México], él [José, José] va a ir, pero va a ir la mitad de él", añadió.

"Mi papá originalmente lo que quería era cremarse y que una mitad de su corazón estuviera en México y una en Miami. Que la mitad que estuviera en México represente donde él nació, donde él creció, donde México lo vio florecer. Y la otra mitad en Miami, la ciudad que lo aceptó, que lo vio renacer y salir de las adicciones (...) Espero que también México pueda aceptar eso", explicó la joven, de 25 años.

No obstante, José Joel asegura que los acuerdos de los que habla su hermana no son de carácter legal, sino un "acuerdo de caballeros" en los que pactaron que el "cuerpo entero" de José José llegaría y se enterraría en México. "Me parece una falta de respecto que tengan ustedes esperando al Gobierno de México, a toda una nación a los medios", subraya el también cantante.

Aunque la cremación del ídolo mexicano estaba prevista para este lunes, el propio José Joel confirmó a través de Instagram que el procedimiento ha sido pospuesto por 48 horas, gracias a un equipo de abogados.

"Lo secuestraron año y medio"

Joel aprovechó sus declaraciones de hoy para reiterar su inconformidad con la decisión de Sarita y su madre de trasladar al cantante, cuando todavía estaba con vida, de México a Miami para continuar su recuperación de un cáncer de páncreas que le habían diagnosticado en 2017. Asimismo, le insistió a su hermana para que entienda que "México clama a José José, sus hijos, su público y los medios".

"Es una situación en donde ustedes tienen que entender la grandeza de José José (…). Saritas, por favor, nos lo secuestraron año y medio y nos damos cuenta de que no sirvió absolutamente de nada (…). No puede ser posible que, ya muerto mi padre, lo sigan teniendo secuestrado. No entendemos qué quieren, no entendemos qué necesitan porque no hay comunicación", concluye.

