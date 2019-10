Maduro extiende la "alerta naranja" en la frontera con Colombia tras acusar a Duque de buscar "nuevos planes de violencia" en Venezuela

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este lunes que mantendrá la alerta naranja, fase 2, en la frontera con Colombia, tras denunciar a su homólogo del país vecino, Iván Duque, de estar detrás de "nuevos planes de violencia".

"Venezuela quiere la paz con Colombia y con todo el mundo, pero le digo a la opinión pública colombiana: cuidado con Iván Duque, cuidado con [el senador] Álvaro Uribe Vélez, porque quieren generar nuevos planes de violencia", dijo el mandatario durante un balance de la Operación Venezuela Soberanía y Paz 2019, que realizó ejercicios militares en la frontera binacional.

#EnVivo 📹 | “He decidido continuar con el Alerta Naranja, fase dos. Ningún grupo armado puede andar en territorio venezolano y para eso tenemos una poderosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana”, ordenó el dignatario @NicolasMaduropic.twitter.com/wLr30jzHcF — Prensa Presidencial (@PresidencialVen) October 7, 2019

No obstante, Maduro destacó que no permitirá "jamás" que su país tenga una guerra con Colombia y recalcó que no admitirá la presencia de ningún grupo ilegal en suelo venezolano.

"Ningún grupo armado, paramilitar, o de ningún signo, puede andar en territorio venezolano (…) Venezuela es territorio de paz, para eso hay una Fuerza Armada firme en lo ético, en lo moral", sostuvo.

Amenaza paramilitar

Más temprano, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello, advirtió que el gobierno de Colombia pretende usar grupos paramilitares para atacar a Venezuela.

"Lo que no han podido hacer por la vía diplomática, se lo van a encomendar a sus comandos (…) El presidente ha dado instrucciones a la Fuerza Armada de combatir a cualquier grupo que entre a Venezuela. Todos los días recibimos desde Táchira [estado limítrofe con Colombia] noticias del desmantelamiento de algún tipo de operación de banda de paramilitares",alertó Cabello, durante una rueda de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv).

.@dcabellor: Nos amenazan a nosotros con la violencia de Colombia, amenazan a nuestro pueblo. Recordemos quién es el fundador del paramilitarismo allá, su nombre es Álvaro Uribe Vélez y jamás se ha tomado la molestia en desmentirlo. #7AñosDeVictoriaPerfectapic.twitter.com/V7itIiNCiD — PSUV (@PartidoPSUV) October 7, 2019

Los ejercicios militares 'Soberanía y Paz 2019' se realizan como parte de las medidas de seguridad que adoptó el Gobierno de Venezuela luego de que escalaran las tensiones con Colombia, que acusó a Caracas de amparar a grupos irregulares en su territorio.

Los señalamientos de Bogotá llegaron a Naciones Unidas en voz del mandatario Iván Duque, quien presentó un dossier con supuestas "pruebas" contra el Gobierno de Maduro, que resultaron ser falsas. Entretanto, desde Miraflores han reiterado que el objetivo del mandatario colombiano es sembrar "falsos positivos" para propiciar una escalada bélica, con apoyo de EE.UU.