El FBI nombra al "asesino más prolífico de la historia de EE.UU."

Samuel Little, un convicto que reconoció haber cometido 93 asesinatos entre 1970 y 2005, es el "asesino más prolífico de la historia de EE.UU.", según ha informado el FBI en un comunicado.

De acuerdo con el organismo, el Programa de Aprehensión Criminal Violenta (ViCAP) —responsable dentro de esa oficina de los crímenes violentos y sexuales en serie—, pudo confirmar también que el asesino ha sido relacionado con 50 casos y con otros más pendientes de confirmación final.

Little, de 79 años, fue arrestado en 2012 en el estado de Kentucky y extraditado a California por un cargo relacionado con narcóticos. Sin embargo la Policía de Los Ángeles obtuvo una muestra de ADN que lo conectaba con tres homicidios sin resolver ocurridos en 1987 y 1989.

A raíz de esa coincidencia la ViCAP inició en 2013 una investigación completa que reveló un patrón que vinculaba al delincuente con muchos más asesinatos. Fue acusado de asesinato y condenado en 2014 a tres cadenas perpetuas consecutivas sin libertad condicional.

En mayo de 2018, el propio Little proporcionó voluntariamente información detallada a las autoridades sobre asesinatos que habría cometido en todo el país. Dijo haber estrangulado a 93 mujeres entre los años 1970 y 2005. No obstante, muchas de sus víctimas no han sido identificadas ni vinculadas al asesino.

El criminal dibujó retratos de algunas de sus víctimas, mientras cumple condena en una prisión del estado de Texas. El FBI hizo públicos los dibujos el pasado febrero con la esperanza de poder identificar a las mujeres asesinadas y contactar con sus familiares. Las obras de Little son tan precisas que ayudaron resolver tres casos que permanecían abiertos en EE.UU. y motivaron a las autoridades de todo el país a reexaminar aquellos no resueltos.

El FBI ha reiterado que "continúa trabajando" con diferentes departamentos y agencias policiales estatales y locales en la búsquedas de más casos que coincidan con las confesiones de Little. "El ViCAP se compromete a identificar a las víctimas adicionales y proporcionar cierre y justicia para las familias de las víctimas en los casos restantes sin resolver", concluye.