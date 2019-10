El FBI publica videos de confesiones del asesino en serie con más víctimas en la historia de EE.UU. en busca de confirmarlas

El FBI ha publicado en su sitio web cinco videos con confesiones del asesino en serie convicto Samuel Little, que actualmente cumple varias cadenas perpetuas en una prisión de Texas por acabar con decenas de vidas de manera violenta entre 1970 y 2005. Los videos están acompañados por los retratos de las posibles víctimas, 4 mujeres y un hombre vestido con ropa femenina, y detalles de dónde y cuándo estas personas pudieron ser asesinadas.

En relación con los videos, el FBI pide tener en cuenta que las fechas que menciona Samuel no siempre son precisas y a veces también le cuesta recordar la ropa exacta que usaban sus víctimas, por lo que "las conexiones potenciales no deben descartarse basándose solo en estos dos factores". Además, el FBI advierte de que las videoconfesiones de Little contienen referencias a actos violentos.

El asesino en serie con más víctimas en EE.UU.

5 años después de que los analistas del FBI comenzaran a vincular múltiples casos de asesinato con Samuel Little, y casi 18 meses después de que este comenzara a confesarlos, la agencia ha confirmado que se trata del "asesino en serie más prolífico en la historia de Estados Unidos".

Hasta el momento Little ha confesado haber asesinado a 93 personas y el FBI cree que todas sus confesiones son creíbles, ya que la Policía ha logrado verificar 50 de sus confesiones. Pero más de la mitad se hallan pendientes de confirmación final.

De acuerdo con Little, todas sus víctimas, la mayoría mujeres, fueron estranguladas. No obstante, en algunos casos la causa de muerte originalmente fue declarada como una sobredosis o atribuida a causas accidentales o indeterminadas. Algunos de los cuerpos nunca fueron encontrados.

"Aunque ya está en prisión, el FBI cree que es importante buscar justicia para cada víctima, cerrar todos los casos posibles", declaró Christie Palazzolo, analista de delitos del Programa de Aprehensión Criminal Violenta (ViCAP) de dicha agencia.