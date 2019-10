Demi Moore revela la identidad del hombre que la violó cuando tenía 15 años

El mes pasado, Demi Moore contó que fue violada cuando tenía 15 años. La identidad del agresor se había mantenido en reserva, hasta que la actriz estadounidense decidió revelarla.



El hombre que violó a Moore después de haber pagado a su madre 500 dólares resultó ser el dueño de un bar de Los Ángeles.

La persona que pagó por violarla fue el griego Basil 'Val' Doumas, propietario del bar La Cage Aux Folles, en Los Ángeles (EE.UU.), al que asistían celebridades como Michelle Pfeiffer, Sylvester Stallone o Elton John, publicó The Sun.

De esta manera, Moore amplió las declaraciones que había hecho en septiembre al programa 'Good Morning America' de ABC News, en el que contó que su madre la llevaba a distintos bares para llamar la atención de los hombres y que, un día, encontró al individuo dentro de su departamento, ya que tenía una copia de las llaves. Fue allí que la violó.



Se cree que Moore nunca llegó a denunciar la agresión a la Policía.

Al ser consultada sobre si su madre la había "vendido" de manera intencional para que el hombre, quien murió en 1997, tuviera sexo con ella, contestó: "En el fondo de mi corazón, no. No creo que haya sido una transacción directa, pero ella le dio el acceso y me puso en peligro".