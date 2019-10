Retiran la ciudadanía a una australiana que se casó con un miembro del EI y sus hijos se quedan sin nacionalidad

A una mujer que se unió al Estado Islámico en Siria y se casó con un militante le ha sido reitrada su ciudadanía australiana, informa The New Daily.

Zehra Duman, de 25 años, quien vivía en Melbourne antes de ir a Oriente Medio, todavía tiene su segunda nacionalidad- turca- pero sus hijos, Jarrad, de 3 años; y Layla, de 1, se han quedado sin ciudadanía.

Duman abandonó Australia en 2014 y casó con un ex residente de Melbourne, quien habría muerto tras un ataque aéreo el año siguiente.

La mujer ha sido acusada de reclutar a novias para los miembros del movimiento terrorista.

Fue una de las primeras personas en salir de Al Baghouz, el último bastión del EI en Siria, y rendirse a las Fuerzas Democráticas Sirias, una agrupación de fuerzas que lucharon contra el EI.

Ahora se retiene en el campamento de refugiados Al-Hawl , en el noreste de Siria.

Al ser internada, la mujer inmediatamente anunció su deseo de regresar a Australia.

"Mis hijos tienen el derecho a ser tratados como niños normales", dijo ella en una entrevista en el campo enviada a ABC.

"No tengo dinero ni se me permite tenerlo. No nos dan de comer aquí y no nos dejan contactar con familiares. Entiendo el enfado de que sienten hacia nosotros, pero los niños no deben sufrir", indicó la mujer.

Postura del Gobierno

Sin embargo,el Gobierno australiano advirtió que el regreso de personas de aquella parte del mundo no sería fácil.

El primer ministro australiano Scott Morrison comentó en marzo pasado que las mujeres como Duman "pusieron a sus hijos en esta situación terrible" y que "deben asumir la responsabilidad por la decisión de unirse a los terroristas", aunque admitió que "los niños son víctimas inocentes de los actos terroristas de sus padres".

"Este será un caso muy complejo y Australia tomará decisiones conforme a los intereses nacionales de seguridad", afirmó el jefe de Gobierno.

Desde 2015, Australia ha anulado la ciudadanía de 12 personas por participar en el terrosismo, incluidas dos mujeres.