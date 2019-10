"La cocaína me hizo un monstruo": Elton John brinda un adelanto de sus memorias

En un extracto de su "primer y único" libro de memorias, que saldrá a la venta el próximo 15 de octubre, el cantante británico Elton John revela detalles de sus años de lucha contra la adicción a la cocaína.

"La cocaína me hizo un monstruo", confiesa el artista, y precisa que su "apetito por la droga fue increíble" desde que comenzó a utilizarla en 1974. "Meterme una raya de coca y luego inmediatamente volver por otra: eso era lo mío", relata en esas páginas, según recoge Daily Mail.

Aun así, afirma el intérprete, nunca necesitó drogarse para poder salir de la cama ni inhalar cocaína todos los días, pero eso no minimizó su problema. "Una vez que comenzaba, no podía parar hasta que estuviera absolutamente seguro de que no había cocaína en ningún lugar cercano", añade.

Elton John subraya que esta adicción —a la que se sumó el alcoholismo— suscitaba comentarios entre otras estrellas, especialmente después que protagonizara algunos episodios vergonzosos en público.

Uno de ellos ocurrió en Cannes (Francia) en junio de 1983, mientras se encontraba filmando el videoclip de su sencillo 'I'm Still Standing'. El cantante se había topado en ese sitio con Simon Le Bon, vocalista de Duran Duran, a quien acompañó a un bar donde bebió "entre seis y ocho tragos de vodka martini" e inhaló "un par de rayas".

"Luego, aparentemente, volví al plató de grabación, exigí que comenzaran a usar las cámaras, me quité toda la ropa y comencé a rodar desnudo por el suelo", recuerda en sus memorias, añadiendo que su asistente personal se las arregló para llevarlo a su camerino apenas otra persona consiguió ponerle la ropa. "El disgusto que me produjo su intervención lo expresé destrozando la habitación del hotel", añade allí.

Otro de varios episodios bajo efectos de la cocaína tuvo lugar en un concierto en Colorado (EE.UU.), en 1975, cuando los Rolling Stones lo invitaron para que cantara una pieza y luego él se rehusó a bajar de la tarima. "Pude haber interpretado 'Honky Tonk Women', saludar a la multitud e irme. En cambio, decidí que estaba tan bien que me quedaría y tocaría [con ellos] por el resto de su repertorio, sin tomar la precaución de preguntarles a los Stones si querían un teclado auxiliar", recuenta.

Elton John resalta que había "cierto prestigio" en consumir cocaína, pues "estaba de moda y era exclusiva", pero su "patética" atracción hacia la droga no lo llenó internamente. "Me había vuelto exitoso y popular, pero nunca me sentí genial", reconoce ahora, lamentando que durante 16 años no aprendió de ese error.

"Ese era el problema. Como estaba tomando coca, ya no era un ser humano racional. Te vuelves irracional e irresponsable [...]. Es una droga horrible", concluye Elton John.

