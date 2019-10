En Costa Rica taxistas se manifiestan contra proyecto de ley sobre Uber

Miles de taxistas costarricenses salieron este martes a las calles de San José para expresar su rechazo a una propuesta legal impulsada por la Asamblea Legislativa que ha desestimado regular las plataformas de transporte privado como Uber.

El gremio exige no catalogar estas aplicaciones como un servicio privado, no dejar por libre la cantidad de chóferes que operan mediante estas plataformas y no permitir la fijación de las tarifas por medio de la aplicación.