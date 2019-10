"El pecado original está en las islas británicas": Juncker advierte que un Brexit sin acuerdo podría provocar "el colapso del Reino Unido"

En una entrevista concedida al periódico francés Les Echos, y publicada este martes, el presidente de la comisión Europea, Jean-Claude Juncker, señaló que el Brexit sin acuerdo provocaría "el colapso del Reino Unido", así como el debilitamiento del crecimiento en el continente. El político cree que será culpa del Reino Unido "si el Brexit se vuelve amargo".

Según el alto funcionario de la Unión Europea, "el pecado original está en las islas [británicas] y no en el continente". De este modo criticó el "juego de acusaciones" que está llevando a un callejón sin salida las negociaciones sobre el Brexit. También subrayó que "nadie saldría ganador en este escenario", refiriéndose a la situación de "no acuerdo".

Este martes, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, también se mostró crítico respecto a la salida del Reino Unido del bloque comunitario. "Lo que está en riesgo no es ganar un estúpido juego de acusaciones. Está en riesgo el futuro de Europa y del Reino Unido, así como la seguridad y los intereses de nuestra gente. No quiere un trato, no quiere una extensión, no quiere revocar, ¿quo vadis? [frase latina que significa '¿adónde vas?']", le preguntó al primer ministro británico, Boris Johnson, el presidente del Consejo Europeo.

