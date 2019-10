El Gobierno de Brasil dice que las manchas de petróleo en las playas "muy probablemente procedan de Venezuela"

El ministro de Medio Ambiente de Brasil, Ricardo Salles, dijo este miércoles que las manchas de petróleo encontradas en más de un centenar de playas en el norte del país "muy probablemente proceden de Venezuela".

En una audiencia ante el Congreso, Salles confirmó que, según el informe de la compañía petrolera brasileña Petrobras, todo apunta que, "accidental o no", un barco extranjero que navegaba cerca de las costas brasileñas provocó el derrame.

Según un informe confidencial de Petrobras, recogido por la prensa local, los sustancias encontradas serían una mezcla de crudos venezolanos. Además, un laboratorio analizó 23 muestras de residuos recogidos y descartó que el petróleo lo produzca o lo transporte la empresa estatal.

"No es posible confirmar"

Preguntado el martes al respecto, el presidente de Petrobras, Roberto Castello Branco, aseguró que todavía no es posible confirmar la procedencia de las manchas, pero destacó que se barajan tres hipótesis: el naufragio de un navio, un accidente durante el paso de petróleo de un barco a otro o un acto criminal.

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, aseguró el martes que existía la sospecha de que las manchas de petróleo habrían sido arrojadas "de manera criminal" en la costa y que había un país "en el radar", pero no quiso especificar cuál.

"Es reservado. Es reservado, yo no puedo acusar a un país. Si no es aquel país, no quiero crear problemas con otros países. Es reservado", sentenció. Asimismo, añadió que "el volumen no es constante. Si fuera de un barco que se hunde, por ejemplo, seguiría saliendo petróleo. Parece que algo fue lanzado de manera criminal".

138 localidades alcanzadas

Las manchas de petróleo, denso y pegajoso, se encuentran en las playas del norte del país desde inicios del mes de septiembre, y ya han alcanzado 138 localidades de nueve estados. Las primeras sustancias aparecieron en dos playas en Paraíba y hasta el momento ya han llegado también a los estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhao, Pernambuco, Piauí, Rio Grande del Norte y Sergipe.

Según Salles, desde el 2 de septiembre se han retirado 100 toneladas de residuos de petróleo de las costas. El ministro pidió ayuda a EE.UU. para identificar el origen de las manchas.

Em Sergipe, vistoriando o local de óleo nas praias. Desde 02 /setembro as equipes do IBAMA e ICMBIO, junto aos 42 municípios, marinha e demais órgãos no recolhimento de mais de 100 toneladas de borra de petróleo. pic.twitter.com/MKpVp99NUe — Ricardo Salles MMA (@rsallesmma) 7 octobre 2019

Mientras se sigue investigando el origen del crudo, las manchas han afectado la vida de los animales marinos y han causado impactos en el litoral, que todavía no han sido evaluados. Por el momento, nueve tortugas y un ave han muerto. Los animales se ven afectados por la ingesta de la sustancia o simplemente por el contacto con los fluídos.

Desde el Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (Ibama) se ha pedido a la población evitar el contacto directo con las sustancias encontradas en las playas.

En el estado de Sergipe se decretó el pasado 7 de octubre el estado de emergencia y se ha recomendado a los ciudadanos que no vayan a las playas.