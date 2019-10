"¡Voy a matarte!": una llamada a emergencias de una mujer registra las amenazas de su exnovio segundos antes de que la apuñalara

Una corte de Mánchester (Reino Unido) condenó el pasado 4 de octubre a 14 años de prisión a un hombre que golpeó brutalmente a su expareja y le asestó varias puñaladas el pasado 2 de febrero, en la localidad de Glossop, Derbyshire, en el centro del país.

Esta semana, la Policía de Derbyshire liberó una grabación telefónica del día de la agresión, obtenida de la línea de emergencias del Reino Unido (999), del momento en que Zahra Rechelle advierte a las autoridades de que su exnovio, Aaron Marsden Booth, está a punto de entrar en su casa.

En el audio, además de la denuncia, se escuchan los gritos de la víctima y el momento en que el atacante rompe una de las ventanas de la vivienda. "Por favor, no me lastimes", suplica Rechelle. "¿Qué voy a hacer? ¡Voy a matarte!", se le escucha decir a su expareja segundos antes de que termine la llamada, recoge el diario Manchester Evening News.

999 call captures moment a thug brd into his ex-girlfriend’s home https://t.co/nVHqRHKIUSpic.twitter.com/iyyBHPWgva — Distinct Today (@DistinctToday) October 8, 2019

Booth, de 27 años, golpeó a la mujer hasta casi dejarla inconsciente. Luego, tomó un cuchillo y la persiguió hasta fuera de la propiedad y en la calle le asestó al menos cinco puñalada frente a un grupo de policías que había sido enviado al lugar. El sujeto sostuvo el arma blanca sobre el cuello de su exnovia y amenazó con matarla mientras los oficiales intentaban persuadirlo de alejarse de ella. Finalmente, y luego de tres horas de negociación, fue detenido.

La víctima, de 31 años, fue enviada a un hospital con visibles moretones y laceraciones en todo su rostro, de acuerdo con las fotografías dadas a conocer ahora por la Policía.

De acuerdo con declaraciones de Rechelle, no era la primera vez que su excompañero tenía comportamientos violentos, que según ella se fueron haciendo más frecuentes luego de que el hombre comenzara a beber en exceso y a consumir droga. La víctima intentó repetidas veces romper del todo la relación, pero siempre se veía supeditada a las amenazas, la presión y el chantaje emocional. La noche anterior al ataque, Booth la siguió hasta un bar y la hostigó luego de encontrarla disfrutando con sus amigos. Sus muestras de enojo provocaron que fuera expulsado del lugar y fue más tarde, luego de la medianoche, que decidió aparecer en la casa de Zahra exigiéndole que lo dejara entrar.

"Has protegido a otras mujeres"

Durante el juicio, Aaron Marsden Booth se declaró culpable de haber herido intencionalmente a Zahra. Fue acusado de intento de asesinato y deberá cumplir al menos nueve años del total de la condena antes de poder solicitar la libertad condicional. Tras salir libre deberá permanecer seis años bajo supervisión y ha recibido una orden de restricción indefinida que le prohíbe contactar a Rechelle.

Graham Millar, oficial encargado de la investigación, elogió la "valentía", "dignidad" y "fuerza" de Zahra por tomar la decisión de finalmente denunciar a su agresor y calificó el ataque de febrero como "la culminación de meses de abusos físicos y mentales". Por su parte, el juez del caso, Richard Mansell, destacó su colaboración para aclarar los hechos y garantizar que otras mujeres no se convirtieran en víctima de Booth.

"Has sido valiente en extremo. No solo te has protegido a ti misma; has protegido a otras mujeres", afirmó Mansell.

