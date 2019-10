Un tenista español es descalificado de un partido por un roto en los pantalones (VIDEO)

El tenista español Bernabé Zapata Miralles fue descalificado durante un juego por tener un agujero en los pantalones. El incidente ocurrió este lunes durante su participación en la primera ronda del torneo Internationaux de Tennis de Vendée en Mouilleron-le-Captif, en Francia, del circuito ATP Challenger Tour.

Zapata perdía por 2-6 y 1-4 contra al canadiense Steve Diez y se disponía a servir, cuando el juez notó que tenía rotos los pantalones cortos en un costado. Al parecer, la rasgadura había sido producto de un momento de ira del jugador tras perder un punto, señala el portal Tennis World USA.

"Bernabé, tienes un gran agujero en los pantalones cortos, no puedes jugar así", le dijo el 'umpire', insistiendo en que debía cambiarse la prenda. El valenciano indicó que no contaba con ropa de cambio y le preguntó al árbitro por qué no podía continuar jugando. "¿Te parece razonable?", fue la respuesta que obtuvo, recoge Antena 3.

Tras preguntar en la grada y a los presentes en busca del alguien que pudiera prestarle unos nuevos, el tenista llamó al supervisor del torneo, quien le reiteró que no podría seguir jugando en esas condiciones. Finalmente, se le comunicó a Zapata que sería descalificado por infringir las normas del código de vestimenta.

Su contrincante fue declarado vencedor y pasó a la siguiente ronda, pero cayó este miércoles ante el italiano Gianluca Mager.

Bernabé Zapata, de 22 años, posee dos títulos individuales y uno de dobles de la Federación Internacional de Tenis y ocupa actualmente el puesto número 233 en la clasificación de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP). El español espera escalar posiciones a través del ATP Challenger Tour, cuyos circuitos sirven para que jugadores emergentes sumen puntos hacia eventos más importantes.

Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos!