NYT: La Casa Blanca permitirá a algunas empresas estadounidenses negociar con Huawei

La administración del presidente estadounidense, Donald Trump, tiene la intención de otorgar en un futuro próximo licencias que permitan a varias compañías del país suministrar a la empresa china de telecomunicaciones Huawei productos que no afecten a la seguridad nacional, informa el diario The New York Times, citando a fuentes familiarizadas con el asunto.

La semana pasada, en una reunión en la Casa Blanca el mandatario norteamericano dio luz verde a la aprobación de las licencias que permitirán a unas pocas empresas seleccionadas evitar la prohibición impuesta por Washington a Huawei este año.

En mayo, EE.UU. introdujo sanciones contra la empresa china, ante la preocupación de que la alta tecnología estadounidense fuera utilizada por Pekín para actividades de espionaje. Por su parte, Huawei descartó las acusaciones, pero tomó medidas para minimizar el impacto de la carencia de tecnologías esenciales mientras permanece en la lista negra estadounidense. Al mismo tiempo, muchas compañías estadounidenses encontraron otras formas para suministrar sus bienes a Huawei pese a la prohibición.

La decisión de emitir licencias podría ayudar a allanar el camino hacia un acuerdo comercial ante la próxima ronda de conversaciones comerciales entre los dos países, programada para esta semana. Es probable que este paso sea considerado como un gesto de buena voluntad, aunque sus efectos prácticos pueden ser limitados, aclara el diario estadounidense.