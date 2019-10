Trump: "Los kurdos no nos ayudaron en la Segunda Guerra Mundial. No nos ayudaron con Normandía"

Donald Trump ha defendido este 9 de octubre su decisión de retirar las tropas estadounidenses del norte de Siria antes de que Turquía iniciara una operación militar en la zona, argumentando que los kurdos no ayudaron a EE.UU. durante la Segunda Guerra Mundial.

"No nos ayudaron en la Segunda Guerra Mundial. No nos ayudaron con Normandía, por ejemplo. Si mencionan nombres de batallas diferentes, no estaban allí", declaró el presidente norteamericano a los periodistas.

El inquilino de la Casa Blanca explicó que las acciones militares en Siria le costaron a Washington "una cantidad enorme de dinero", que se destinó en gran parte a ayudar a los kurdos en su lucha y proporcionarles armas y municiones.

"Ellos están luchando por su tierra", resumió Trump.