Evacúan una base aérea británica por amenaza terrorista a causa de un "error garrafal" en el rodaje de James Bond

Una furgoneta olvidada por descuido por el equipo de filmación de 'No Time to Die' (Sin tiempo para morir) —la nueva película de James Bond— sembró el pánico en las instalaciones más grandes de la Fuerza Aérea del Reino Unido, cuyo personal fue evacuado por temor a un posible ataque terrorista, informa The Sun.

El hecho ocurrió el pasado martes en la base aérea de Brize Norton, ubicada en Oxfordshire, a unos 100 kilómetros al noroeste de Londres, tras el rodaje de algunas escenas del 25.º filme de la saga sobre el superagente 007.

Cerca de las 19:00, los guardias notaron el vehículo, cuyos pases de seguridad habían caducado, estacionado frente a un área de descanso, y dieron la señal de alarma. Todo el área fue acordonada en un perímetro de 300 metros, mientras que cerca de 400 miembros del personal militar fueron evacuados de urgencia.

Al lugar acudieron escuadrones antibombas y perros entrenados para detectar explosivos. Inicialmente, corrió el rumor de que la furgoneta estaba repleta de materiales pirotécnicos, aunque luego se descartó esa versión. El operativo de rastrillaje se prolongó hasta la medianoche e incluso el secretario de Defensa Ben Wallace fue mantenido informado de la situación.

"Fue un error garrafal increíble que podría haber causado un enorme riesgo de seguridad", comentó la fuente del medio británico, familiarizada con el incidente.

