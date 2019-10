Corea del Sur prohibirá casarse con extranjeras a hombres con antecedentes de violencia doméstica

El Ministerio de Justicia de Corea del Sur ha confirmado que planea elaborar una enmienda a la ley que prohibiría a los hombres con antecedentes de violencia doméstica casarse con extranjeras, informa The Korea Times. La medida se comunicará oficialmente el próximo lunes. Se espera que la legislación entre en vigor en octubre del 2020.

La enmienda prohibirá que los hombres de Corea del Sur inviten a mujeres extranjeras al país con el propósito de casarse si tienen antecedentes penales de violencia doméstica, sin importar la antigüedad de la sentencia.

Desde altas esferas gubernamentales anunciaron que la medida se debe a la necesidad de introducir la revisión legal de la ley de control de inmigración del país y tiene la intención de prevenir la violencia doméstica y proteger los derechos de las cónyuges migrantes.

La decisión de introducir una ley que defienda a las mujeres extranjeras fue tomada poco después de que en julio se revelaran las imágenes del caso de un hombre surcoreano que insultó y pegó a su mujer delante de su hijo, lo que provocó una fuerte reacción de repulsa por parte de la sociedad coreana. "¿No te dije que no estás en Vietnam?", gritó el hombre, recalca sus palabras The Guardian. Luego, explicó que estaba borracho e insultó a su mujer porque "ella no hablaba coreano con fluidez". Tras el abuso, la víctima huyó al refugio para mujeres y recibió tratamiento por una costilla fracturada.

Los activistas de derechos humanos subrayan la posición vulnerable de las extranjeras casadas con hombres coreanos. Dicen que pese a que muchas esposas migrantes sufren abusos, pocas denuncian sus casos a la Policía.

Según Lee Mi-yon, un diplomático de la Embajada de Corea del Sur en la capital vietnamita, Hanói, alrededor de 6.000 mujeres de Vietnam se casan con hombres en Corea del Sur cada año.