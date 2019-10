JusticiaParaLesvy: declaran culpable al feminicida de una estudiante asesinada hace más de dos años en la UNAM

A dos años y cinco meses del feminicidio de la joven mexicana Lesvy Berlín Osorio, ocurrido el 3 de mayo de 2017 en las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el principal imputado, Jorge Luis González, fue declarado culpable.

González mantenía una relación sentimental con la víctima hasta que la asesinó en mayo de 2017. Después de analizar las más de 50 pruebas que se presentaron, los jueces determinaron que fuerza que el asesino ejerció en el cuello de Lesvy, de 22 años, provocó que su hueso tiroides se fracturara.

Tras recibir el fallo, Araceli Osorio, madre de la joven, destacó la labor del tribunal: "Este fallo es un ejemplo de justicia no sólo para Lesvy, sino para todas las mujeres que nos han sido arrebatada", dijo.

La mujer también subrayó que con la determinación de los jueces se evidenciaba que la muerte de su hija no fue un suicidio, como sostenía la defensa de González: "Nosotros creíamos que no pudo ser de otra manera. Dijimos desde un principio a esos servidores públicos que eso no era un suicidio y hoy quedó demostrado. La verdad salió adelante".

Será el próximo 16 de octubre cuando se dicte la sentencia final que deberá cumplir González.

La madre de Lesvy pidió a los jueces que el delito sea clasificado como feminicidio agravado y reciba una sentencia de 60 años para el inculpado, que permanecerá en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, en Ciudad de México.

Envía mensaje a López Obrador

En un posicionamiento ante los medios, Osorio también aprovechó para enviar un mensaje al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

"Todos los asesinatos de mujeres deben ser castigados. Andrés Manuel López Obrador, no es venganza, es justicia. No, López Obrador, ni perdón ni olvido. ¡Castigo a los asesinos!", dijo la mujer, en alusión a una ley de amnistía que ha propuesto el presidente mexicano.

#JuicioLesvy | Después de 2 años de buscar justicia, Araceli Osorio habla sobre el fallo que hoy dieron los jueces del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México a Jorge Luis González, culpable del feminicidio de Lesvy Berlín. pic.twitter.com/PwDcnQPeGD — Pie de Página (@PdPagina) October 11, 2019

Celebran fallo

Diversas organizaciones y colectivos feministas celebraron el fallo. Al salir de la audiencia, la familia de Lesvy fue recibida al grito de "No fue suicidio, fue feminicidio" y "Ni una más, ni una más. Ni una asesinada más".

En las redes sociales el debate no pasó desapercibido. Muchos usuarios destacaron la lucha de las mujeres para terminar con la impunidad en los asesinatos de mujeres.

Araceli logró justicia para su hija #Lesvy, con su lucha decenas de mujeres tienen la esperanza de terminar con la impunidad.Sus exigencias están vigentes porque “El estado si tiene una responsabilidad, no son suicidios son feminicidios y así se tiene que nombrar”#NiUnaMenospic.twitter.com/1kWDUsfZjl — Hoy Solo Leslie (@hoysololeslie) October 11, 2019

Otras mujeres aplaudieron que tras dos años y cinco meses se haya hecho justicia en el caso.

Me desaparezco un rato y al volver a agarrar mi teléfono me encuentro con la reconfortante y hermosa noticia de que se le hizo justicia a Lesvy. https://t.co/fxYTNURbib — Itztrange (@itzmaDchen) October 11, 2019

Declarar culpable al feminicida de Lesvy es un triunfo de la justicia.



Una justicia no patriarcal. — Mon 💚💜 (@CeuConC) October 11, 2019

Entretanto, la Comisión de Derechos Humanos de Ciudad de México también reconoció la labor del Tribunal y señaló que seguirá acompañando todas las acciones para la reparación integral del daño a los familiares de Lesvy.