Trump: "No debemos estar en la frontera sirio-turca cuando no podemos proteger nuestras propias fronteras"

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que las Fuerzas Armadas de su país no deben permanecer en Siria para garantizar la seguridad de la frontera con Turquía e instó a "traer a casa a los grandes soldados [estadounidenses] desde guerras interminables".

"No creo que nuestros soldados deban estar allí durante los próximos 50 años, protegiendo la frontera entre Turquía y Siria cuando no podemos proteger nuestras propias fronteras en casa. No lo creo. (...) Derrotamos al Estado Islámico, hicimos nuestro trabajo, tenemos que irnos a casa", dijo Trump en una declaración este sábado.

El mandatario también arremetió contra "las guerras interminables" en las que EE.UU. lleva involucrado desde hace años. "No combaten para ganar, solo combaten para quedarse allí. En Siria se suponía que debíamos permanecer 30 días, y hemos estado 10 años. Estas guerras nunca terminan, tenemos que hacer que nuestros grandes soldados regresen de esas guerras interminables", destacó.

Anteriormente, Trump señaló que desde el inicio de su mandato siempre ha "dejado claro que no quería participar en estas guerras interminables y sin sentido, especialmente aquellas que no benefician a EE.UU.". Además, aseguró que Washington "no respalda" el operativo iniciado por Turquía contras las milicias kurdas en el norte de Siria y le indicó a Ankara que "esta operación es una mala idea".