El administrador de la NASA reprende a Elon Musk y pide "costos y tiempos realistas" para el proyecto Crew Dragon

En una conferencia de prensa conjunta, celebrada esta semana, Jim Bridenstine, administrador de la NASA, criticó al director ejecutivo de SpaceX, Elon Musk, por incumplir los plazos previstos para el desarrollo de la nave espacial Crew Dragon.

"Como administrador de la NASA, me he centrado en volver al realismo en cuanto a costos y tiempos. Muchos de nuestros programas no han estado cumpliendo con sus costos y cronogramas. Esto se ha ido produciendo con el tiempo, y muchos de estos programas tienen, ya saben, cinco años, diez años [...] Le he manifestado no solo a SpaceX, sino a todos nuestros contratistas, que necesitamos más realismo en los plazos de desarrollo", indicó

Ya antes y a través de un tuit, Bridenstine lamentó que el programa 'Commercial Crew' ('Tripulación Comercial') "tiene años de retraso". Se trata de un proyecto que busca restablecer la capacidad de EE.UU. para enviar astronautas a la órbita terrestre desde su propio territorio y en cohetes de producción nacional. La NASA envía actualmente sus tripulaciones a la Estación Espacial Internacional (EEI) en el cohete ruso Soyuz, lo que le supone un gasto de 85 millones de dólares por asiento.

Durante la conferencia de prensa del jueves, Musk mencionó contratiempos de financiación del proyecto Crew Dragon, que está en sus etapas finales de desarrollo. Además, aseguró que su empresa ya ha gastado "más de lo esperado".

"Creo que las solicitudes de la NASA en torno al 'Commercial Crew' se han visto reducidas sustancialmente por el Congreso durante varios años, creo que en algunos casos en un 50 %. Por lo tanto, es bastante difícil cumplir con el cronograma si solo tienes la mitad del dinero", aseguró Musk.

No obstante, los dos funcionarios aseguraron que su asociación para llevar astronautas al espacio desde suelo estadounidense sigue en marcha y podría concretarse para inicios del 2020.

"Elon y yo estamos totalmente de acuerdo en esto: que lo único que tenemos en desarrollo y que es de máxima prioridad es lanzar astronautas estadounidenses en cohetes estadounidenses desde tierra estadounidense", dijo Bridenstine.