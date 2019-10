NYT: Un videomontaje de Trump disparando contra medios y opositores fue mostrado en un acto de simpatizantes en un 'resort' del presidente

Según informa The New York Times, un video que muestra a un falso presidente estadounidense Donald Trump protagonizando una masacre en la que dispara contra periodistas y apuñala e insulta a rivales políticos fue mostrado la semana pasada en una conferencia de seguidores del mandatario en un complejo hotelero de su propiedad en Miami.

El video, que incluye el logotipo de la campaña de reelección de Trump de 2020, es una compilación de memes de Internet. En él aparece un montaje en el que un hombre al que le han insertado la cabeza del presidente abre fuego dentro de una "Iglesia de las Noticias Falsas". Entre las 'víctimas' del tirador se encuentran representantes de medios de comunicación como CNN, BBC o The Guardian, así como algunos de sus críticos más duros.

La CNN recordó que no es la primera vez que partidarios del mandatario republicano "promueven la violencia contra los medios de comunicación en un video que aparentemente les resulta entretenido".

El organizador de la conferencia, Alex Phillips, señaló a The New York Times que el contenido del video "fue enviado a través de una tercera persona" y no contó con ningún respaldo oficial por parte de los promotores del evento.

"La conferencia 'American Priority' rechaza todo tipo de violencia política y tiene como objetivo promover un diálogo saludable sobre la preservación de la libertad de expresión", declaró Phillips, añadiendo que el asunto está "bajo revisión".

El portavoz de la campaña de Trump para las presidenciales de 2020, Tim Murtaugh, también criticó lo ocurrido: "Ese video no fue producido por la campaña electoral, no toleramos la violencia". Hasta el momento, el presidente no realizó ninguna declaración sobre este hecho.