VIDEO: Futbolistas uruguayos se posicionan contra la militarización de las calles y el endurecimiento de las penas de prisión

Faltan dos semanas para el 27 de octubre. Ese día, Uruguay irán a las urnas para elegir presidente. Pero hay algo más: el pequeño país del sur también llevará adelante un plebiscito en el que le consultará a la ciudadanía si reforma la Constitución con el objetivo de habilitar allanamientos nocturnos, crear una Guardia Nacional de militares para que se ocupen de la seguridad en las calles y establecer la pena de reclusión permanente revisable.

En medio de campañas a favor y en contra, un grupo de más de una veintena de futbolistas hicieron un video posicionándose.

En total, son 23 jugadores y jugadoras de fútbol masculino y femenino que dan una serie de argumentos en rechazo a la reforma propuesta por uno de los candidatos de la oposición, Jorge Larrañaga.

"Uno de los puntos más importantes de la propuesta de reforma constitucional es poner a los militares en las calles como encargados de seguridad y patrullaje", se escucha decir a Matías Riquero, del equipo Progreso.

Santiago Amorín, futbolista de Albion, agrega: "En América Latina existen varios ejemplos de militares en esta función y en todos los casos solo se logró aumentar la violencia social y los asesinatos". Por su parte, Santigo Lopez, de Villa Española, opina que las medidas que se ponen a consideración son "irresponsables".

"Este 27, votes lo que votes, no pongas la papeleta", remata la grabación, y entre todos reafirman: "Decile 'no' a la reforma. El miedo no es la forma". De fondo, suena una canción de Gerardo 'El Alemán' Dorado que también dice "no a la reforma".

Además de los mencionados, en el video participan Mathías Riquero, de Progreso; Bruno Téliz, de Cerro Largo; Sebastián Gorga, de River Plate; Hernán Figueredo, de Liverpool; la arquera de Peñarol Sofía Olivera o las jugadoras Camila Pertusso, Tamara Pírez y Florencia Bado. También Gerardo y Gabriel Alcoba, de Tigre de Argentina, y varios jugadores de Villa Española, entre otros.

¿De qué se trata el intento de reforma?

La propuesta de reforma constitucional implicaría sacar a los militares a las calles, endurecer las penas de prisión y permitir allanamientos nocturnos. La idea, lanzada por el senador del Partido Nacional Jorge Larrañaga, parte de los problemas de las políticas de seguridad para proponer resoluciones punitivistas.

La campaña a favor de esta propuesta lleva el eslogan de 'Vivir sin miedo' y establece:

Agregar al artículo 11 de la Constitución el siguiente inciso: "La ley podrá regular el allanamiento nocturno , para los casos en que el Juez actuante tenga fundadas sospechas que se están cometiendo delitos".

, para los casos en que el Juez actuante tenga fundadas sospechas que se están cometiendo delitos". Agregar al artículo 27 que la ley "podrá establecer que quienes fueren condenados por sentencia firme por determinados delitos, no gozarán de ningún instituto que permita su liberación antes del cumplimiento de la pena en su totalidad".

del cumplimiento de la pena en su totalidad". También que se podrá establecer pena de reclusión permanente (revisable por la Suprema Corte de Justicia luego de cumplidos 30 años de prisión).

(revisable por la Suprema Corte de Justicia luego de cumplidos 30 años de prisión). Además, buscaría crear por mayoría de dos tercios en cada Cámara una " Guardia Nacional con integrantes de las Fuerzas Armadas" para ocuparse de la seguridad pública interior.

con integrantes de las Fuerzas Armadas" para ocuparse de la seguridad pública interior. Por último, reafirma que quien fue condenado por determinados delitos (como violación, abuso sexual, rapiña, copamiento, extorsión, secuestro, homicidio con circunstancias agravantes, trata de personas, tráfico de estupefacientes) "no le serán aplicables los institutos de libertad anticipada".

"No a la reforma"

Por otro lado, desde la campaña 'El miedo no es la forma', en contra de la propuesta, argumentan que las medidas que propone la reforma son ineficientes para resolver el problema que plantea. "Hace más de 25 años que se endurecen penas (...) y la criminalidad no ha dejado de crecer", escriben. Respecto a que las Fuerzas Armadas se ocupen de la seguridad en las calles, indican que es una fuerza que no está preparada para intervenir en la seguridad pública.

Además se apoyan en la experiencia internacional: "Siempre que se ha optado por militarizar la seguridad interna, la violencia ha aumentado: Brasil, Colombia, México y Venezuela dan cuenta de esto", mencionan entre sus argumentos.

Sobre los allanamientos nocturnos, insisten en que la medida sigue sin perseguir al verdadero objetivo: combatir las grandes redes de narcotráfico.

El día de las elecciones generales, los uruguayos y las uruguayas decidirán si meter en el sobre en el que irá la boleta presidencial la de la propuesta de reforma Constitucional. Si no meten la "papeleta", se estarán manifestando en contra.