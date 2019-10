'Bicicletas inclusivas', el proyecto que busca revolucionar la movilidad para personas con discapacidad en Argentina

La idea a Sebastián Brachetta lo encontró caminando una tarde de 2017 en un parque arbolado de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe (Argentina). Aquel día de sol radiante, una imagen lo desconcertó: una madre, agobiada de calor, empujaba la silla de rueda postular de su hijo con discapacidad motriz, mientras las bicis aceleraban y se perdían entre el verde del lugar.

Esa postal, explica el joven de 37 años en diálogo con RT, fue suficiente para comenzar con su proyecto: 'Lester Bikes', bicicletas inclusivas para personas con dificultades motrices. Pese a que no había ningún antecedente de estos vehículos en el país y que carecía de cualquier formación técnica para construirlos, Brachetta decidió continuar con su idea por un motivo especial.

"Tengo una hija de 4 años con discapacidad motriz. Ese día en la plaza, cuando vi a la madre junto a su hijo en silla de ruedas, me hizo un clic en la cabeza: ¿Por qué no una bicicleta para ellos también? De a poco fui investigando sobre el asunto aunque no había mucha información en Argentina", recuerda el dueño de 'Lester Bikes'.

El camino no fue fácil para el licenciado en ciencias empresariales. Mientras trabajaba en el rubro gastronómico con la administración de algunos restaurantes, buscaba la manera de promocionar su idea con diferentes fabricantes de bicis en Rosario, pero nadie le prestaba atención. Fue cuando decidió ignorar "las puertas cerradas" y materializar él mismo su objetivo: compró una amoladora, una máquina para soldar, algunos hierros y se encerró varios meses en un galpón hasta ensamblar el primer prototipo.

"Era una bicicleta con transporte de silla de ruedas. Obviamente tenía muchas imperfecciones, pero sirvió para ir aprendiendo. Miraba tutoriales en YouTube y le pedía consejos a algunos amigos ingenieros. Fui perfeccionando el prototipo hasta que decidí invertir en una pequeña fábrica que pueda construir más modelos", cuenta el joven.

Finalmente, a finales del año pasado, nació 'Lester Bikes' que, además de transportes inclusivos, también diseña bicis de carga para uso logístico. Por el proyecto, Brachetta obtuvo recientemente el premio al 'Emprendedor del año', auspiciado por el Ministerio de Producción y Trabajo de Argentina y en donde participaron 19 emprendedores de todo el país.

Actualmente, la compañía cuenta con 30 modelos diferentes de bicicletas, con un costo de entre 400 y 500 dólares, y que se adaptan a las necesidades de diversas condiciones. Brachetta recuerda la primera venta que hizo como si fuera ayer.

"Fue un grupo de jóvenes. Compraron una bici entre todos para llevar a pasear a un amigo suyo que, tras un accidente practicando un deporte acuático, quedó sin movilidad en las piernas. Lo veían muy desanimando y encerrado. Ahora se turnan para llevarlo a todos lados. El vehículo tiene una rampa adaptada a los costados que permite subir sin la necesidad de bajarse de la silla, algo que suele ser engorroso", detalla Sebastián.

La empresa es proveedora de 15 municipios en todo el país. Sin embargo, el emprendedor presentó un proyecto a la legislatura de su ciudad para incluir los vehículos al servicio de uso público que ofrece el Estado.

"En Argentina, 1 de cada 10 personas sufre algún tipo de dificultad motriz. Las bicis que ofrece el Gobierno, tanto en Rosario como en Buenos Aires, solo están destinadas a personas que no presentan algún tipo de discapacidad. ¿Por qué una familia no podría disfrutar llevar a su hijo o hija en silla de ruedas por el parque? El Estado debe garantizar ese derecho", considera Brachetta.

