ABC News hace pasar el video de un 'show' militar en EE.UU. por un supuesto bombardeo en Siria

ABC News emitió en vivo un video que falsamente mostraba un supuesto bombardeo de la ciudad siria de Tal Abiad, en la frontera con Turquía, que habría sido perpetrado por fuerzas turcas. El informativo, presentado por Tom Llamas, salió al aire el domingo 13 de octubre y mostró imágenes de un inexistente ataque llevado a cabo "hace dos noches".

El presentador dejó en claro que el video no había sido grabado por el propio canal y fue adquirido de una tercera parte, pero no puso en duda el contenido, dando por hecho que se trataba de una ofensiva turca contra los kurdos. "Este video, aquí mismo, parece mostrar a los militares de Turquía bombardeando a los civiles kurdos en una ciudad fronteriza siria", se dijo apenas comenzar la emisión.

La veracidad del video fue cuestionada por el usuario Wojciech Pawelczyk y por el blog NOQ Report, y luego el portal Gizmodo descubrió que, en realidad, las imágenes mostradas en el informativo de ABC News corresponden a un video grabado en Kentucky (EE.UU.) en 2017, donde en la ciudad de West Point se celebró un evento militar bianual en el que disparan armas de fuego cuando anochece.

El polémico video del informativo dejó de estar disponible en la cuenta del canal en YouTube. ABC News dijo que "lamenta el error" y que eliminó el video "inmediatamente después de que surgieran cuestionamientos sobre su precisión".

Gizmodo, sin embargo, descargó una copia del informativo cuando aún estaba disponible, y dejó a los lectores ver con sus propios ojos las similitudes entre el pretendido 'bombardeo en Siria' y el 'show' militar en EE.UU.

El presidente de EE.UU. Donald Trump no pasó de largo ante el "gran escándalo en ABC News". "Los pillaron usando una grabación falsa, realmente espantosa, del bombardeo de los turcos en Siria. Una auténtica vergüenza", escribió en su cuenta de Twitter.

Entre tanto, un representante del evento cumplido en Kentucky comentó a Washington Examiner que el video mostrado por ABC News parece ser suyo y que están averiguándolo.

El hecho de que el polémico video no tenga nada que ver con las recientes acciones de Turquía en Siria no significa que en la ciudad fronteriza de Tal Abiad no tuviera lugar ningún bombardeo. Los militares turcos perpetraron en efecto un ataque en el marco de su ofensiva contra los kurdos, y las imágenes desde el lugar de los hechos evidencian las consecuencias.

Tal Abiad, el 13 de octubre de 2019. / Lefteris Pitarakis / AP

Tal Abiad, el 11 de octubre de 2019. / Lefteris Pitarakis / AP