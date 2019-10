Asciende a 67 el número de muertos por el tifón Hagibis en Japón

Tras el paso del tifón Hagibis este sábado en Japón, el número de muertos ha ascendido a 67. Mientras tanto, los equipos de emergencia de todo el país compiten contra el tiempo para rescatar a 15 personas que todavía se encuentran desaparecidas, informan medios locales citando el reporte de las autoridades.

El temporal provocó el desbordamiento de unos 200 ríos y se considera que muchas áreas recibieron hasta el 40 % de su precipitación anual solo durante el fin de semana. "La casa donde he vivido durante muchos años ha sido devastada. No pude contener las lágrimas cuando regresé de un refugio y me di cuenta de lo que había sucedido", señaló uno de los residentes.