A 5 días de las elecciones, Evo Morales denuncia injerencia de la Embajada de EE.UU. y que exmilitares preparan un golpe si él gana

El presidente boliviano, Evo Morales, afirma tener pruebas de que grupos de dirigentes civiles y exmilitares preparan un golpe de Estado en caso de que el Movimiento al Socialismo (MAS) gane las elecciones generales de este domingo 20 de octubre. Además, denunció que la Embajada de EE.UU. ofrece obras a cambio de que no voten por su movimiento en la zona de las yungas.

El mandatario y candidato con más intención de voto aseguró en una entrevista televisiva en el programa 'Detrás de la verdad' que tiene pruebas y grabaciones, y afirmó que entregará todo el material a los observadores internacionales que están a punto de llegar al país por los comicios.

Planificación de un golpe

"Algunos supuestos comités cívicos de Cochabamba o de La Paz, con algunos ex o militares en servicio pasivo, con algunos miembros del Comité Cívico de Santa Cruz, se han reunido. Tengo grabaciones, quieren quemar la Casa Grande del Pueblo", dijo en referencia a la nueva sede de Gobierno, inaugurada en 2018. Y agregó: "Cuando lleguen los delegados observadores de la OEA [Organización de los Estados Americanos], de Europa, vamos a dar toda la información correspondiente para que sepan cómo la derecha conspira [contra] la democracia y el pueblo boliviano".

También se refirió a lo que sucedió los días pasados en Potosí, cuando se vivieron momentos de tensión en un acto de su campaña. "Es el paramilitarismo neto de aquellos tiempos de las dictaduras", definió. En esa jornada, hubo insultos y pedradas entre sus votantes y otros ciudadanos que están en paro en rechazo a la política que se lleva adelante con el litio, a la que consideran "entreguista".

Muchas gracias al pueblo de #Potosí por este impresionante cierre de campaña. Profesionales, jóvenes, empresarios y movimientos sociales, del campo y la ciudad, caminamos unidos por la senda de la Nacionalización y la Industrialización para construir un #FuturoSeguro. pic.twitter.com/3Bg05CsEis — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) October 12, 2019

Justamente fue en ese acto en donde Morales comenzó a advertir sobre algunas de estas amenazas de golpe de Estado: "¿Algunos grupos qué están diciendo? Si gana Evo vamos a desconocer, si gana Evo ya tienen planificado —quiero que sepan— hacer un golpe de Estado. Después hablan de democracia, después nos acusan de dictadura, ahí están los grupos golpistas".

Injerencia estadounidense

En paralelo, Morales también se refirió a hechos que habrían ocurrido en la zona de las Yungas, del departamento de La Paz. "La semana pasada yo convoqué al encargado de negocios de la Embajada de EE.UU., demostré con documentos cómo este carro de la Embajada de EE.UU. va a Yungas a ofrecer empedrados, asfaltados, siempre y cuando que no apoyen al Evo", contó en la entrevista.

Se refería al encargado de Negocios de la delegación diplomática en Bolivia, Bruce Williamson. Después, Morales acotó: "Creo que se ha sorprendido, pero él creo que sabe y me ha comprometido que no se va a meter en temas electorales, ojalá no lo esté haciendo".

Este domingo habrá elecciones generales en Bolivia. Los ciudadanos elegirán presidente, vicepresidente, 130 diputados y 36 senadores para el período que va desde 2020 a 2025. Según el último sondeo (Ipsos Bolivia), Morales obtendría el 40 % de los votos mientras Carlos Mesa iría segundo con un 22 %.