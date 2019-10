Ecuador culpó ante la OEA a "factores de injerencia extranjera" de la crisis desatada por el 'paquetazo'

El canciller de Ecuador, José Valencia, denunció este martes ante la Organización de Estados Americanos (OEA) la supuesta presencia de "factores de injerencia extranjera" detrás de acciones violentas durante las protestas que se registraron en el país contra el 'paquetazo' de Lenín Moreno.

"Aprovecharon el reclamo por la terminación del subsidio a los combustibles para desestabilizar el país, minar su institucionalidad democrática y crear un caos que evidentemente tendría una proyección regional en algún punto", señaló Valencia ante el Consejo Permanente de la OEA, que este martes aprobó una declaración de "Defensa de la Democracia y la Paz Social en Ecuador".

"Los propósitos de desestabilización en el país fueron latentes. Un peligroso cóctel de injerencia extranjera se dio cita en Ecuador para minar la institucionalidad democrática del país", @ValenciaJoseEc en el @CP_OEA

#EcuadorEnLaOEApic.twitter.com/H4Y1gX4fwZ — Cancillería Ecuador (@CancilleriaEc) October 15, 2019

Como ya había denunciado Moreno, el canciller apuntó al expresidente Rafael Correa, al gobierno venezolano y a miembros de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) de emitir mensajes "llamando a derrocar" al actual presidente ecuatoriano.

"Los propósitos políticos de desestabilización son patentes: partidarios del expresidente Rafael Correa y miembros de grupos radicales afines difundieron repetidamente mensajes llamando a derrocar al presidente Lenín Moreno y a la rebelión generalizada contra el Estado ecuatoriano", denunció.

Asimismo, aseguró que "un alto funcionario del régimen del señor (Nicolás) Maduro" hizo un pronunciamiento donde apoyaba la "rebelión en Ecuador".

Según el canciller, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE), que lideró las protestas antigubernamentales, "denunció la presencia de infiltrados en sus manifestaciones que querían generar el caos y la desestabilización en el país, con agendas distintas".

El pasado domingo, durante el diálogo con el Gobierno, el líder Leonidas Iza, presidente del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC), insistió a las autoridades en que la lucha contra el 'paquetazo' fue del pueblo en general y no de un grupo opositor.

"Señores del Gobierno, no subestimen al movimiento indígena, debemos dejar de echar la culpa al correísmo", recalcó Iza, quien consideró "irresponsable" atribuir la masiva movilización a una maniobra de la oposición que lidera el expresidente.

"Me parece que es irresponsable creer que es un acto vandálico de la gente o de los correístas. No estamos viendo bien, no estamos viendo con objetividad. Nosotros mismos nos sorprendemos (por) la cantidad de gente [que acompañó las manifestaciones] No creo que Correa en este momento tenga la capacidad de mover aquello", añadió.

Extranjeros detenidos

Valencia recalcó que de las 1330 personas que fueron detenidas durante las manifestaciones, "hay 41 ciudadanos extranjeros de nacionalidad venezolana".

También hizo referencia al grupo conformado por 17 venezolanos, un cubano y un ecuatoriano, que fueron detenidos en las cercanías del aeropuerto de Quito. Según él, "cuatro de ellos aún permanecen en la cárcel por disposición de las autoridades, al encontrarse en su poder información sobre el movimiento de las caravanas de vehículos del presidente y vicepresidente de la República".

Sin embargo, se conoce al respecto que los 19 ciudadanos quedaron en libertad, 15 de ellos sin cargos; a los cuatro restantes, dos venezolanos, un cubano y un ecuatoriano, se les abrieron averiguaciones por presunta asociación ilícita y tendrán la audiencia el próximo 23 de octubre, según informó Eduardo Febres Cordero, presidente de la Asociación de Venezolanos en Ecuador.

Febres Cordero, junto a un grupo de abogados, estuvo a cargo del caso el día que se llevó a cabo la audiencia en la Unidad de Flagrancia de la Fiscalía General del Estado. El vocero detalló que las personas detenidas por el Gobierno ecuatoriano, "de manera ilegal y arbitraria", son conductores de las plataformas de taxis Uber y Cabify.

