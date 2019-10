La Cámara de Representantes de EE.UU. no votará "en este momento" por la investigación de juicio político contra Trump

La presidenta de la Cámara de Representantes de EE.UU., Nancy Pelosi, dijo este martes durante una conferencia de prensa que no se planea "en este momento" celebrar una votación para autorizar una investigación de destitución contra el presidente Donal Trump, informa NBC News.

"No hay ningún requisito que exija que tengamos una votación y, por lo tanto, en este momento no tendremos una votación," señaló Pelosi, dando a entender que el proceso será pospuesto, aunque no se han dado hasta ahora más detalles.