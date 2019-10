Las 7 frases tristemente celebres (y machistas) del fallecido cantante argentino Cacho Castaña

"Si te agarro con otro, te mato, te doy una paliza y después me escapo". La frase pertenece a una canción del recientemente fallecido cantautor argentino Humberto Vicente 'Cacho' Castaña, y fue grabada y popularizada en 1975. Aunque pertenece a una época muy distinta a la actual, cualquiera podría advertir en el mensaje una verdadera oda a la violencia machista.

Pero 'Cacho de Buenos Aires' la siguió cantando hasta su muerte, a los 77 años, y a pesar de su gran reconocimiento artístico, al músico se le ha cuestionado firmemente por su perfil de 'macho porteño' cargado de misoginia, característica que alimentó siempre, no tanto desde lo que compuso, sino, especialmente, desde sus declaraciones públicas.

Con su edad avanzada, y tras haber superado diez internaciones por diversos problemas de salud, el cantante de tango y otros géneros, que triunfó también en cine y televisión durante su juventud, continuó presentándose en vivo cada vez que pudo. Y en ocasiones debió enfrentar protestas de grupos feministas en pleno concierto, siempre en repudio a sus desafortunadas frases.

"Las minas están enojadas. Parece que están en guerra con el hombre. Lo único que falta es que nos caguen a tiros", dijo en una entrevista televisiva cuando se lo consultó sobre el movimiento feminista.

Las 7 frases más cuestionadas de Cacho Castaña

Mientras en Argentina crece y se masifica el movimiento 'Ni Una Menos' como respuesta a la violencia machista y los femincidios (hasta septiembre se contabilizaron 223 en lo que va del año), el polémico cantante dejó claro que la problemática no lo conmovía:

- "Si la violación es inevitable, relájate y goza".

Los polémicos dichos de Cacho Castaña: "Si la violación es inevitable, relájate y goza"

Info: @Laquevedoshowpic.twitter.com/VsXIynKYyC — C5N (@C5N) 8 de enero de 2018

- "Me rompe las pelotas que las minas se peleen, me enoja, a la minas hay que volteárselas. No quiero que se peleen. Que se hagan amigas, que se den unos besitos y que muestren cómo se besa, todo".

- "La juventud es una enfermedad que se cura con el tiempo, hay que esperar que se les caiga el culo a todas y ¿sabés cómo van a aflojar?".

- "La monogamia no existe, es una pelotudez para mí. Es muy difícil. Hay mucha cosa en la vidriera como para quedarte con una sola. Sigo mirando vidrieras".

- "Los travestis son hijos de Dios, también. Se me han enamorado unos cuantos y lo más lejos que llegué fue cuando a la salida de una función me esperó uno, me encaró y le di un beso de lengua. Me quería suicidar. Pero ¿sabés qué? Lo peor fue que no me resultó tan desagradable".

- "Yo tengo que seguir laburando a esta altura de mi vida. Gasto mucha guita [dinero]. Soy un boludo, yo me perdí la oportunidad de casarme con Susana [Giménez, actriz y conductora de TV que fue su pareja], hoy estaría salvado. Aunque no hubiera sido feliz, no importa".

- "A lo largo de mi vida he comido bien, he comido de todo. Comí muy buena carne, de calidad, pero también comí carne vieja, y mucho pescado, bagre y dorado".

Polémica en redes: Dolor, respeto y repudio

La muerte de Castaña provocó numerosas reacciones en las redes sociales. Algunos usuarios lamentaron la noticia con muestras de respeto y reconocimiento, entre ellos el presidente Mauricio Macri. Pero otros se la tomaron con humor, amparándose en los polémicos dichos del cantante sobre las mujeres.

Lamento mucho la muerte de Cacho Castaña. Como muchos otros argentinos, lo voy a recordar siempre con cariño. Un fuerte abrazo a su familia y amigos. — Mauricio Macri (@mauriciomacri) October 15, 2019

Se fue un grande.. Descansa en paz idolo ! ❤

Cacho Castaña pic.twitter.com/AZWbZTqoqx — Matias Bagnato (@MatiBagnato) October 15, 2019

Entiendo perfectamente la aversión que provocaron los dichos lamentables de Cacho Castaña. Pero es muy probable q vuestros abuelos dijeran o digan barbaridades anacrónicas parecidas. Festejar la muerte de un artista popular es una crueldad imbécil. — Ivan Noble (@ivannoble) October 15, 2019

Se muere alguien / Se muere Cacho Castaña pic.twitter.com/cxMZJCe58J — 𝕊𝕠𝕗𝕚𝕒 𝕔𝕠𝕟 𝕕𝕖𝕓𝕒𝕥𝕖 (@llamenalsame) October 15, 2019