Relator de la ONU denuncia que Assange fue torturado y sufrió violaciones al debido proceso

El relator especial de las Naciones Unidas sobre la tortura, Nils Melzer, ha declarado este martes que el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, ha sido sometido a la tortura psicológica y violaciones sistemáticas de su derecho al debido proceso por parte de todos los Estados involucrados.

Melzer, acompañado por dos médicos, visitó a Assange en la prisión de Belmarsh, donde se encuentra arrestado por las autoridades británicas después de que el Gobierno de Ecuador retirara su asilo político y lo expulsara de su Embajada en Londres el pasado 11 de abril.

"Llegamos a la conclusión de que había sido expuesto a la tortura psicológica durante un período prolongado. Es un asesoramiento médico", declaró el representante de la ONU.

No es la primera vez que Melzer trata de llamar la atención al caso de Assange. En junio incluso escribió un artículo de opinión titulado 'Desenmascarando la tortura de Julian Assange' y lo ofreció a gigantes como The Guardian, Reuters, The New York Times, The Washington Post, The Telegraph y The Times, entre muchos otros, pero dichos medios no quisieron publicar el reproche a la ausencia total de la indignación pública ante la "deshumanización" de Assange a través de aislamiento con el fin de "desviar la atención de los delitos que expuso".

Melzer incluso publicó las cartas dirigidas a los gobiernos del Reino Unido, Estados Unidos, Ecuador y Suecia. "Pedimos a todos los Estados involucrados que investigaran este caso y aliviaran la presión que se ejerce sobre él, y sobre todo respetaran su derecho al debido proceso que, desde mi punto de vista, ha sido violado sistemáticamente en todas estas jurisdicciones", declaró.