Descubren cómo era una ciudad milenaria perdida en la selva de Camboya gracias a las nuevas tecnologías

Un grupo de arqueólogos ha confirmado la ubicación y el trazado urbano de Mahendraparvata, una de las primeras capitales asociadas con el Imperio Khmer. La antigua ciudad angkoriana, que data de los siglos VIII y IX d. C., se encuentra localizada en las densas selvas de las montañas Phnom Kulen, en Camboya.

Hasta ahora la ciudad apenas había sido investigada debido a la densa vegetación que rodea el sitio, y a que se trata de un espacio poco seguro debido a la presencia de minas terrestres y municiones sin detonar que dejaron los Jemeres Rojos, presentes en el área hasta la década de 90.