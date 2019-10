El caso de la desaparición de una niña de 10 años que tuvo en vilo a Argentina y un giro inesperado

Fueron seis días de angustia: una niña de 10 años desapareció el miércoles 9 de octubre en Punta Indio (provincia de Buenos Aires). La búsqueda movilizó a vecinos y autoridades. La espera y las elucubraciones ocuparon minutos y minutos de los programas de televisión. Finalmente, el martes apareció sana y salva. Los dos vecinos más involucrados en la búsqueda y en las apariciones terminaron detenidos, acusados de haberla retenido todo este tiempo. ¿Qué fue lo que pasó?

La desaparición

El pasado miércoles la pequeña se separó de su madre para volver a la playa 'El Pericón' a buscar una muñeca que se había olvidado. Era a muy pocos metros de su casa, por lo que no llamó la atención. Pero desde entonces, su mamá no la vio más.

"Fuimos a jugar al río después de la escuela. Habrá sido después del mediodía. Y entre que llegamos a casa y volvió para buscar la muñeca pasaron dos o tres minutos. En la playa había algunas personas y no me gustaba porque no hay tantos trabajadores que la conocen", relató su madre a los medios de comunicación. Entonces estaba desesperada: "Tengo tanto miedo, tanto dolor, que no sé cómo ayudar", agregó.

Radicaron la denuncia por 'averiguación de paradero' en la comisaría de la zona y la causa la llevó adelante la Fiscalía 5 de La Plata. Para la búsqueda, se movilizó a la Policía comunal y la montada.También, personal de Infantería, Prefectura y Bomberos. El Ministerio de Seguridad de la Nación ofreció una recompensa de 2 millones de pesos para quien aportara datos que ayudasen a dar con su paradero. Los vecinos colaboraban con la búsqueda e iban casa por casa. En total, se calcula que unas 70 personas la buscaban.

Llegado el sábado, el Ministerio de Seguridad activó el sistema llamado 'Alerta Sofía', un mecanismo de emergencia que se activa para buscar niños o niñas desaparecidos cuando se cree que hay riesgo inminente. Se llama así en memoria de Sofía Herrera, una niña de 3 años a la que vieron por última vez en un camping de Río Grande.

En la descripción de la búsqueda de la menor, escribieron: "Tenía un buzo verde fuerte con rayas negras y capucha. Tiene 10 años, ojos marrones y mide 1,30 metros. Tiene la tez blanca, es delgada y en su largo pelo color castaño presenta algunas ondulaciones. Como seña particular tiene un hoyuelo en el mentón. Cualquier información puede comunicarse al 134".

Una vez funcionando el sistema de alerta, se difundió la imagen en medios de comunicación y redes sociales. A medida que avanzaba la causa aparecían nuevos datos: a través de las cámaras de seguridad se constató que efectivamente la niña había vuelto a la playa y había conversado con una pareja de adultos.

El regreso

El martes a primera hora, se supo que la pequeña había aparecido. La primera versión fue que "llegó caminando, embarrada, a la casa de una vecina". En las redes sociales, muchos y muchas festejaban que estuviera viva.

¡¡¡Gran noticia que haya aparecido con vida Abril!! Me esperaba el peor final después de tantos días....¿cómo es q los perros no pescaron q la nena estaba en casa de la vecina? Raro todo.... — raul kollmann (@tunykollmann) October 15, 2019

Apareció Abril, está viva. Esta hermosa noticia me hace llorar de alivio; demasiada crueldad nos tiene acostumbradas a otra cosa. #NiUnaMenos — marta dillon (@martadillon) October 15, 2019

Pero poco a poco se comenzó a dudar de la versión inicial y la vecina que supuestamente la había encontrado quedó detenida junto con su marido.

Los sospechosos

Ya la noche anterior al regreso de la niña, la Policía había empezado a desconfiar de dos de sus vecinos: Victoria y Emanuel. Eran los mismos con los que se la había visto en la playa y los mismos que ocupaban los minutos de aire de la televisión con declaraciones estruendosas.

A los investigadores les llamó la atención sus testimonios y notaron algunas contradicciones en lo que contaban. Estuvieron más de diez horas declarando pero después los liberaron. Según medios locales, la estrategia fue dejarlos volver a su casa porque sospechaban que de ese modo aparecería la menor.

No era la primera vez que la pareja denunciaba a la mamá de la niña por abandono y hasta habían llegado a decir que querían tenerla bajo su cuidado. Incluso contaron esa versión en los medios de comunicación. El último tiempo, por decisión de la Justicia, la pequeña había quedado con su abuela. Pero hacía pocos días, había regresado.

Horas después de la aparición de la niña, quedaron los dos detenidos acusados de "sustracción de menores agravada". Según indican medios locales, ambos habrían reconocido que la tuvieron retenida. Mientras tanto, se supo que la pequeña había asegurado que estuvo en "una casa abandonada" cerca del río.

En las próximas horas los sospechosos serán indagados (la supuesta auto-incriminación no tiene validez legal) y la niña contará su versión en 'Cámara Gesell', el modo en que se conversa en situaciones judiciales con los menores de edad.