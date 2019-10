HRW expresa su "profunda preocupación" por los ataques de Bolsonaro a los derechos humanos en Brasil

El director de la ONG internacional Human Rights Watch (HRW), Kenneth Roth, expresó este miércoles desde la ciudad de Sao Paulo, Brasil, su "profunda preocupación" por lo que llamó la "agenda antihumana" que sigue el Gobierno del presidente Jair Bolsonaro desde su asunción, el pasado 1 de enero de este año, informó el periódico local O Globo.

Tras su primera visita al país suramericano, entre el 14 y el 17 de octubre, HRW advirtió excesos de letalidad policial, el fomento a la deforestación de la Amazonía, así como el un aumento de la violencia contra las personas LGBT, en medio de un discurso oficial agresivo hacia la ideología de género.

Según afirmó en rueda de prensa el directivo de la ONG, el mandatario ultraderechista ha dado luz verde a la policía para usar la "fuerza letal sin adecuada justificación; ha intentado debilitar el poder de la sociedad civil y de los medios; ha atacado a los defensores de la selva, permitendo la tala ilegal en la Amazonía y ha socavado los esfuerzos para combatir la tortura".

Durante su estadía, Roth y otros integrantes de la ONG mantuvieron una reunión con el presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, a quien el abogado estadounidense felicitó por su "papel importante en el rechazo de la agenda anti-derechos humanos" que, según su consideración, lleva adelante Bolsonaro.

"Él siempre abrazó y apoyó dictaduras de América Latina. Siempre elogió torturadores de otros países y de Brasil", manifestó Roth sobre el presidente, cuyo equipo no respondió a un pedido de reunión con el organismo internacional.

"Un presidente, solo porque es electo, no está por encima de la ley. Muchos autócratas en el mundo tratan de ponerse por encima de la ley, dicen: 'fui elegido, no necesito seguir la ley, no necesito respetar los derechos humanos'", manifestó Roth. Y agregó: "Así es como emerge un gobierno autoritario, así es como se generan este tipo de dictaduras elegidas".

Río de Janeiro, el "epicentro" de la brutalidad policial

El director de Human Rights Watch destacó que el 40 % de los homicidios registrados en Río de Janeiro en 2019 fueron cometidos por la policía.

"Río de Janeiro es el epicentro de la violencia policial y las investigaciones sugieren que los asesinatos ocurren sin justificación. Él [Bolsonaro] piensa que dejar que la policía dispare libremente nos hará más seguros. Pero, si se conoce a la policía por ejecuciones sumarias, ¿quién se rendirá?", se preguntó Roth.

En ese sentido, aseguró que también había pedido mantener un encuentro con el Gobernador de Río, pero tampoco obtuvo respuestas.

Incendios en la Amazonía

La deforestación y los incendios registrados en la Amazonía fueron parte de la agenda de Human Rights Watch durante su visita a Brasil.

Roth opinó que el Gobierno "quiere culpar a los pequeños agricultores de la deforestación, pero los informes muestran que están siendo ejecutados por organizaciones criminales grandes y poderosas".

Bolsonaro contra la "ideología de género"

El directivo de HRW recordó que el jefe de Estado brasileño hizo mención durante su discurso en la Asamblea de Naciones Unidas (ONU) sobre la ideología de género, el aborto y el colectivo LGBT.

"Nos preguntamos por qué el país dice que solo hay una relación familiar entre el hombre y la mujer. Este tipo de declaraciones debilita las políticas por las que Brasilsiempre ha abogado", señaló Roth.

No obstante, para el abogado, el país suramericano "todavía tiene una democracia saludable", aunque señaló que, dadas las políticas llevadas adelante por el Gobierno, la misma "está en juego".