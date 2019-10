"Rechazada y arrojada a la basura": la respuesta de Erdogan a la carta de Trump

Un alto funcionario gubernamental de Turquía ha revelado cómo reaccionó el presidente del país, Recep Tayyip Erdogan, cuando recibió una carta de su homólogo estadounidense (fechada el 9 de octubre) en la que Donald Trump le proponía elaborar un "buen trato" para llegar a un alto el fuego en Siria.

Citado por el periodista turco Ahmet Hakan, el oficial afirmó que Erdogan rechazó dicha propuesta y arrojó la carta de Trump a la basura. Indicó asimismo que la misiva no solo no contribuyó a la imposición de un alto el fuego, sino que hasta empujó a las autoridades turcas a lanzar su operación militar 'Fuente de paz' en el norte del territorio sitio.

Trump’ın CB Erdoğan’a gönderdiği iddia edilen mektup. Bazı Beyaz Saray muhabirleri mektubun doğruluğuna dair teyit aldığını söylüyor. Şayet doğruysa, tarih böylesine diplomatik nezaketten yoksun başka bir mektup görmüş müdür? Sanmam... pic.twitter.com/gLyKjbTi9Z — Sena Alkan (@senaalkan) October 16, 2019

Este 16 de octubre, los medios estadounidenses filtraron un mensaje, fechado el pasado 9 de octubre, en que el inquilino de la Casa Blanca aparentemente amenaza a Ankara con "destruir" la economía de su país en caso de que producirse hostilidades en territorio sirio.

"¡Lleguemos a un buen trato! No quieres ser el responsable de matar a miles de personas, y yo no quiero ser responsable de destruir la economía turca, y lo haré [...] He trabajado mucho para resolver algunos de tus problemas. No decepciones al mundo. Puedes hacer un gran negocio", reza el texto.

Más información, en breve.