Condenan a conspiracionista a pagar 450.000 de dólares por negar que la masacre de Sandy Hook ocurriera realmente

Un jurado de Wisconsin (EE.UU) ordenó a un conspiracionista indemnizar con 450.000 de dólares al padre de una de las 26 víctimas del tiroteo ocurrido el 14 de diciembre de 2012 en la escuela primaria de Sandy Hook (Newtown, Connecticut), por afirmar que esta masacre nunca tuvo lugar.

Leonard Pozner, que perdió a su hijo Noah de 6 años en el ataque, deberá recibir una compensación por difamación de parte de James Fetzer, profesor jubilado de la Universidad de Minnesota Duluth, quien junto a Mike Palacek escribió un libro en el que sostienen que la tragedia nunca tuvo lugar y el progenitor falsificó el certificado de defunción de su propio hijo.

En la obra, los autores afirman asimismo que el tiroteo fue escenificado por orden del expresidente de EE.UU. Barak Obama con el objetivo de obtener un pretexto con el que poder endurecer las leyes de control de armas del país.

Palacek ya ha llegado a un acuerdo extrajudicial con el demandante, cuyos detalles no se han hecho públicos, mientras que Fetzer ha rechazado la condena y ha anunciado que va a recurrirla.

"Hace creer a la gente que mentí sobre la muerte de mi hijo, que mi hijo no murió y yo estoy haciendo esto por alguna otra razón", declaró Pozner, citado por CBS News. El demandante reconoce que Fetzer tiene derecho a "expresar su ignorancia" y a pensar que la masacre no ocurrió, pero defiende que la sentencia prima el derecho de las víctimas a no sufrir difamaciones y acosos.

Ahora Pozner y su mujer piensan presentar otra demanda, también por difamación, contra Alex Jones, un polémico presentador de radio conspiracionista muy popular entre los ultraconservadores del país norteamericano. Su sitio web, Infowars, fue bloqueado en plataformas como Facebook, Apple, YouTube y Spotify por promover violencia y incitación al odio.