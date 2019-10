El Ejército de EE.UU. se alía con la empresa que reveló tres videos de ovnis auténticos

La empresa To The Stars Academy of Arts & Science (TTSA) ha logrado un acuerdo con el Ejército de EE.UU. para desarrollar las capacidades de sus vehículos terrestres con el objetivo de "mejorar la supervivencia y la eficacia", según comunicó el pasado 17 de octubre.

Esta compañía, que reveló tres videos con auténticos ovnis, asegura que sus soluciones tecnologías "aprovechan los avances en la ciencia de los materiales, la ingeniería métrica del espacio-tiempo, la física cuántica, la propulsión de energía con vigas y el camuflaje activo".

Asimismo, TTSA compartirá sus descubrimientos con el Pentágono para "caracterizar" sus tecnologías y aplicaciones a cambio de que le proporcionen "laboratorios, experiencia, apoyo y recursos" con los que pueda lograr sus propósitos.

¿Quién sale beneficiado?

Joseph Cannon, miembro del Mando de Futuros del Ejército de EE.UU., indica que esta alianza estaría orientada a mejorar los vehículos del sistema militar terrestre, a los que esperan incorporar "futuras innovaciones técnicas".

Esta asociación permitiría que el Ejército de EE.UU. obtenga materiales más resistentes y ligeros "capaces de resistir mejor al fuego enemigo", mientras que TTAS mejoraría la velocidad de los drones de este cuerpo militar, señala el portal Popular Mechanics.

En septiembre, la Marina de EE.UU. admitió por primera vez de manera oficial que los tres videos de ovnis que TTAS grabó en 2004 y 2015 son imágenes de objetos "desconocidos" reales que violaron el espacio aéreo estadounidense.

