Eurodiputado, sobre las protestas en Ecuador: "Hay una vulneración sistemática de los derechos humanos"

El eurodiputado Manuel Pineda señaló que, durante una reciente visita a Ecuador, detectó "una vulneración sistemática de los derechos humanos" en el país suramericano.

Pineda, miembro de la comisión de Exteriores y subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, viajó a Ecuador para observar 'in situ' la situación tras las protestas, que culminaron el pasado domingo, contra las medidas económicas del presidente Lenín Moreno.

Protestas contra medidas de austeridad en Ecuador, Quito, 13 de octubre de 2019. / Ivan Alvarado / Reuters

Esas manifestaciones, cuyo principal detonante fue la eliminación de los subsidios a los combustibles, dejaron un saldo de ocho muertos, 1340 heridos y 1192 detenidos, según cifras aportadas por la Defensoría del Pueblo.

En su visita, según explica, se reunió con gente de distinta procedencia, distinto ámbito ideológico y distintas posiciones respecto a lo que está pasando en Ecuador, para tener una visión lo más rigurosa y seria posible.

Entre otros, Pineda se encontró con el canciller ecuatoriano, José Valencia. "Él me ha dado su visión idílica de lo que ha pasado aquí, que aquí había una gente desestabilizadora y no había motivos para las manifestaciones; el hecho de que vayan a recortarle a la gente su calidad de vida es una anécdota", señala.

"No hay garantías procesales, no hay separación de poderes, no hay nada que se pueda considerar que estamos en un estado de derecho". Manuel Pineda, eurodiputado.

El martes pasado, Valencia presentó un informe ante la Organización de Estados Americanos (OEA), donde denunció que "factores de injerencia extranjera" estuvieron detrás de acciones violentas durante las manifestaciones. "Aprovecharon el reclamo por la terminación del subsidio a los combustibles para desestabilizar el país, minar su institucionalidad democrática y crear un caos", dijo.

Detalles de las manifestaciones

Pineda también se reunió con miembros de la Alianza por los Derechos Humanos, que está conformada por varias organizaciones de derechos humanos del país, que recogieron información, en el lugar, durante las manifestaciones antigubernamentales, que se suscitaron del 3 al 13 de octubre.

"Estas organizaciones nos han mostrado los videos (de las protestas), nos han dado detalles de los muertos, con nombres y apellidos, las circunstancias en las que han muerto e, incluso, informes de autopsias", mencionó.

Además, le brindaron detalles del estado en el que llegaban los heridos a las improvisadas carpas de primeros auxilios, muchos de ellos con heridas de perdigones, "que los lanzaban de forma indiscriminada".

"Presos políticos"

Pineda señaló que, además, constató "un secuestro por parte del poder Ejecutivo del poder Judicial, que lo ha puesto a su servicio en la persecución de disidentes".

"No hay garantías procesales, no hay separación de poderes, no hay nada que se pueda considerar que estamos en un estado de derecho", explicó.

Canciller de Ecuador, José Valencia, 23 de octubre de 2018. / Daniel Tapia / Reuters

Según Pineda, en Ecuador hay "presos políticos". En concreto, se refirió a los casos de Paola Pabón, prefecta de la provincia de Pichincha, y Yofre Poma, asambleísta. Ambos son militantes de la Revolución Ciudadana. "Están en la cárcel simplemente porque son opositores al Gobierno", enfatizó.

Además de Pabón y Yofre, están detenidos el prefecto de la provincia de Sucumbíos, Amado Chávez; la exalcaldesa del cantón Durán, en la provincia de Guayas, Alexandra Arce Plúas; y los colaboradores de la prefecta de Pichincha Christian González Narváez y Pablo Del Hierro.

En su visita, solicitó hacer una visita a Pabón, quien fue detenida el pasado lunes y un día después le dictaron prisión preventiva por 90 días, bajo el cargo de "rebelión", en relación a los actos delictivos registrados durante las protestas de días atrás, según dijo la Fiscalía General del Estado (FGE).

"El canciller ha utilizado unos argumentos ridículos y burocráticos para impedirme que accedamos a tener información de esas personas". Manuel Pineda, eurodiputado.

La solicitud de visita la hizo ante Edmundo Moncayo, director general del Servicio Nacional de Centros de Detención. Este funcionario lo remitió a Cancillería, y el propio ministro Valencia le negó el acceso. "El canciller ha utilizado unos argumentos ridículos y burocráticos para impedirme que accedamos a tener información de esas personas".

"Me ha demostrado que tiene muchas cosas que ocultar", enfatizó.

Datos a la UE

Durante su estancia en Quito, Pineda también se reunió con la embajadora de la Unión Europea (UE) en el país suramericano, Marianne Van Steen, a quien le pidió que tome posición "por los derechos humanos, por el estado de derecho y por la institucionalidad" que, en su opinión, "en Ecuador ya no están en juego, están rotos, se han perdido".

Las preocupaciones que le trasladó son que vele porque "se acabe con la represión, que se purguen a los responsables, que se acabe con la persecución política a los disidentes y que se repare a las víctimas".

Tras su visita en Ecuador, Pineda presentará un informe ante el Parlamento Europeo. "Lo que queremos es recopilar una información tan contrastada e inapelable, para que se vean obligados a tratar el tema", detalló.