Jefatura de la campaña de Trump amenaza con demandar a CNN por ataques "injustos"

El equipo legal de la campaña de reelección de Donald Trump envió al presidente de CNN, Jeff Zucker, y al vicepresidente de la cadena, David Vigilante, una carta en la que amenaza con demandarlos por lo que considera una cobertura parcializada de todo lo que concierne al mandatario estadounidense.

"Nunca en la historia de este país un presidente había sido objeto de un aluvión tan incesante de ataques injustos, infundados, carentes de ética e ilegítimos por parte de las así llamadas noticias 'mainstream', como en la situación actual", escribió el abogado Charles Harder.

Como prueba de la ausencia de una cobertura imparcial en torno a Trump, Harder citó palabras de tres empleados de CNN, que habrían sido grabados en secreto por el grupo Project Veritas. Según esos testimonios, la política del canal se centra constantemente en la cobertura de Trump por una "vendetta personal" de Zucker, quien querría que "el juicio político" contra el mandatario sea "el tema principal cada día".

"CNN pretende [hacer ver] que da hechos ante todo, y simplemente no es el caso", afirmó en aquellos comentarios la empleada Cary Poarch. "Hay ejecutivos superiores, como Zucker y otros, que dicen que tenemos que obtener beneficios… Así que resulta que con ciertas cosas que haces solo se trata de atraer a los espectadores, entonces esto se convierte en una suerte de programa cómico", dijo otro empleado, Nick Neville.

Tras advertir a CNN de la posibilidad de presentar una demanda judicial en su contra, Harder propuso ponerse en contacto con él para abordar "una resolución apropiada de este asunto, que incluiría un pago sustancial por daños".

La cadena noticiosa, por su parte, consideró la carta como "nada más que una maniobra de relaciones públicas" que "no merece una respuesta". El abogado Bradley Moss, que se especializa en asuntos de seguridad nacional y temas de transparencia, sostiene que el asunto "no llevará a ninguna parte" y que cualquier demanda similar no es más que un truco publicitario.