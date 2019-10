Un policía de alto rango en EE.UU. insta a que lo investiguen por quedarse dormido en el auto

Eddie Johnson, el superintendente de la Policía de Chicago, instó a que abrieran una investigación interna en su contra luego de que los agentes respondieran este jueves a una llamada de emergencia y lo encontraran durmiendo en su auto aparcado cerca de su casa, informa Chicago Tribune.

El policía explicó que se quedó dormido en el patrullero de camino a casa después de cenar en un restaurante el día anterior porque no se había tomado los medicamentos necesarios. Detalló que no tenía síntomas al salir del sitio, pero luego empezó a sentirse mal, como cuando estuvo al borde de un colapso en una rueda de prensa hace dos años.

El agente atribuyó lo sucedido a la elevada presión arterial. "Tu cuerpo te da una especie de advertencia con lo de la presión arterial alta, que te puedes desmayar", comentó. Explicó que en aquel momento decidió parar el auto y aparcó, y fue entonces cuando se quedó dormido.

En agosto de 2017 Johnson fue sometido con éxito a un trasplante de riñón donado por su hijo. Normalmente acude al servicio de un conductor, pero el miércoles, cuando fue a cenar, le dio un día libre porque había tenido una larga jornada laboral.

El portavoz de la Policía, Anthony Guglielmi, señaló que el alcohol no tuvo que ver con el incidente. Johnson precisó que no lo habían sometido a las pruebas de alcoholemia, pero que tampoco era necesario y no fue ningún error en el actuar de los agentes que respondieron a la alerta. De todas formas, pidió realizar una investigación independiente "solo para demostrar que lo que dice es la verdad".