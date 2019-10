Francis Ford Coppola califica de "despreciables" las películas de Marvel

El director de cine estadounidense Francis Ford Coppola ha calificado de "despreciables" las películas de Marvel Studios, productora de las exitosas franquicias cinematográficas de superhéroes basadas en las historietas de Marvel Comics, informa la revista Vanity Fair.

"Porque esperamos aprender algo del cine, esperamos obtener algo, algo de iluminación, algo de conocimiento, algo de inspiración. No sé si alguien saca algo de ver la misma película una y otra vez. Martin [Scorsese] fue amable cuando dijo que no es cine. No dijo que fuera despreciable, eso lo digo solo yo", comentó la semana pasada el ganador de cinco premios Óscar durante una clase magistral en el Festival Lumière 2019 en Lyon (Francia).

Coppola se une así a las críticas del cineasta Martin Scorsese, quien en una entrevista a comienzos de este mes afirmó que las populares sagas de superhéroes carecen de rasgos que las hagan especiales y las comparó con "parques temáticos" en lugar de considerarlas verdadero cine.

"No las veo [las películas de Marvel]. Lo intenté, ¿sabe?, pero eso no es cine. Honestamente, lo más cerca que puedo pensar de ellas, tan bien hechas como están, con los actores haciendo lo mejor que pueden bajo las circunstancias, son los parques temáticos. No es el cine de seres humanos tratando de transmitir experiencias emocionales y psicológicas a otro ser humano", aseguró el director de 'Taxi Driver'.

El actor Samuel L. Jackson, quien ha interpretado el papel de Nick Fury en varias cintas del universo Marvel, salió en defensa de la franquicia: "Las películas son películas. Tampoco a todos les gustan sus cosas [el trabajo de Scorsese]. Todos tienen una opinión, así que quiero decir que está bien. No va a impedir que alguien haga películas", comentó Jackson a Variety.

Marvel Studios ha logrado un gran éxito comercial y financiero con sus adaptaciones cinematográficas de numerosos personajes del mundo de los cómics. El pasado julio, su película 'Vengadores: Endgame' se convirtió en la cinta más taquillera de la historia del cine al lograr 2.797,8 millones de dólares, superando a 'Avatar' de James Cameron.

