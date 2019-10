Descubren que un pez del Amazonas está cubierto por una 'armadura' antipirañas

🐟 What gives a 3-meter-long Amazonian fish some of the toughest scales on Earth? You'll never guess!



Release 👉🏽 https://t.co/ihlc1eZIvC

Study 👉🏽 https://t.co/q6zTXQ53BJ



(cc: @CellPressNews@Matter_CP@UCBerkeley@UCSanDiego) pic.twitter.com/dwraZJ39Y7