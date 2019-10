Meghan Markle: "Ya me advirtieron de que los tabloides británicos me destruirían la vida"

La duquesa de Sussex, Meghan Markle, confesó en una entrevista para un documental del canal británico ITV que el año pasado había sido "duro" para ella y que había sido demasiado ingenua sobre el poder de la prensa sensacionalista británica.

"Cuando conocí a mi ahora esposo, mis amigos estaban muy felices porque yo estaba muy feliz. Pero mis amigos británicos me dijeron: 'Seguro que es genial, pero no deberías hacerlo porque los tabloides británicos te destruirán la vida'", dijo Meghan para el documental sobre la visita de la pareja real a África, transmitido por la cadena el pasado domingo. Meghan señaló que, como estadounidense, "muy ingenuamente" no sabía nada sobre los tabloides y "no entendió" esa advertencia.

La duquesa reconoció también que trató de contener sus emociones y ser fuerte para lidiar con la presión que tuvo que soportar, pero dijo que esta estrategia puede ser "realmente perjudicial" interiormente.

Su marido Enrique también admitió que la intrusión de la prensa "duele", pero dijo que "no sería intimidado por un juego que mató" a su madre, la princesa Diana de Gales.

El duque también aclaró que la mayoría de los rumores sobre un supuesto distanciamiento entre él y su hermano Guillermo "fueron creados de la nada". Los dos hermanos "ciertamente están en caminos diferentes en este momento", pero siempre estarán allí el uno para el otro. "No nos vemos tanto como antes porque estamos muy ocupados, pero lo quiero mucho", dijo.