¿Victoria de Evo Morales o segunda vuelta?: incertidumbre en Bolivia por los resultados electorales

A pesar de que el presidente boliviano, Evo Morales, dio por ganadas las elecciones del domingo tras conocerse los primeros resultados, el conteo preliminar actual del Órgano Electoral Plurinacional (OEP) señala que con el 83,76 % de las actas verificadas Bolivia iría a un 'balotage', ya que hasta el momento Morales obtuvo el 45,28 % de los sufragios y su principal competidor el 38,16 %. Mientras tanto, el opositor Carlos Mesa ha denunciado este lunes que el Gobierno estaría bloqueando la difusión de los resultados para evitar que se produzca una segunda vuelta.

Hasta ahora, la diferencia obtenida por Morales no le alcanza para ganar en primera ronda, aunque los resultados provisorios todavía no se completaron. Según la normativa vigente, para triunfar en una sola instancia se necesita más del 50 %, o al menos el 40 % con una ventaja de diez puntos sobre su rival más cercano. No obstante, en Presidencia hay optimismo: esperan que los votos de zonas rurales que todavía faltan relevar ayuden a agrandar la brecha.

Por otro lado, la última actualización de datos realizada por el OEP se hizo el 20 de octubre a las 19:40 (hora local), situación que ya desató todo tipo de reacciones porque falta contarse casi el 17 % de los votos restantes.

"Morales intenta manipular el resultado"

Sobre ello, Mesa ya dijo públicamente que Morales "intenta manipular el resultado", con la presunta intención de "bloquear la segunda vuelta". En ese tono, desde redes sociales el candidato instó a sus seguidores a movilizarse al Tribunal Superior Electoral (TSE) y sus dependencias.

Hago un llamado a la movilización democrática de @ComunidadCBo, Comités Cívicos, partidos políticos y del CONADE, para que estemos en todos los tribunales electorales departamentales y en el @TSEBolivia para impedir que se repita un #21F. pic.twitter.com/k2fR9l9a1U — Carlos D. Mesa Gisbert (@carlosdmesag) October 21, 2019

Al mismo tiempo, insistió: "El Gobierno ha incumplido el compromiso que hizo el 10 de octubre, en una reunión con periodistas y partidos políticos, de dar a conocer el conteo al 100 %".

La OEA pide explicaciones

En sintonía, la Organización de Estados Americanos (OEA), con sede en Washington (EE.UU.), expresó este domingo que es "fundamental que el TSE explique por qué se interrumpió la transmisión de resultados preliminares". Al mismo tiempo, pidió que los datos se difundan de manera "fluida", y el lunes detalló que la Misión de Observación Electoral mantiene a sus enviados especiales en los nueve tribunales electorales departamentales.

La Misión de Observación Electoral de la #OEAenBolivia mantiene a sus observadores y técnicos en los nueve Tribunales Electorales Departamentales (TED). Es crucial que este proceso se lleve a cabo con agilidad y transparencia. pic.twitter.com/ipAE7LwvDf — OEA (@OEA_oficial) October 21, 2019

EE.UU. mira las elecciones "de cerca"

Además, la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de EE.UU. afirmó que Washington "está observando de cerca la primera ronda de elecciones en Bolivia", según las declaraciones del subsecretario interino, Michael G. Kozak. En otras palabras, destacó la "repentina interrupción de la tabulación electrónica de votos", y pidió "restaurar la credibilidad".

#EEUU está observando de cerca la 1a ronda de elecciones en #Bolivia, especialmente la reprentina interrupción de la tabulación electrónica de votos. Autoridades electorales deben restaurar credibilidad y transparencia al proceso ya para q/se resptete la voluntad del pueblo. — Michael G. Kozak (@WHAAsstSecty) October 21, 2019

Diputados europeos destacaron la "transparencia" del escrutinio

Por otro lado, Sandra Pereira, diputada del Partido Comunista de Portugal, y Manu Pineda, legislador español de Izquierda Unida, en representación de una delegación de eurodiputados que acudió como observadora de las elecciones, sostuvieron este lunes en rueda de prensa que la jornada electoral fue "transparente".

Asimismo, cuando los reporteros locales les pidieron una opinión sobre el freno del conteo preliminar, contestaron que ello está dentro de los parámetros normales, ya que el OEP tiene un plazo de cinco días para publicar la totalidad del resultado momentáneo.

"Un nuevo triunfo más"

Por su parte, el presidente boliviano pronunció un discurso victorioso tras la votación del domingo: "Un nuevo triunfo más. Ganamos en Bolivia cuatro elecciones consecutivas", celebró Morales frente a sus seguidores, sin mencionar la posible segunda vuelta.

Al mismo tiempo, Evo festejó que su partido, Movimiento al Socialismo (MAS), volverá a tener "mayoría absoluta en las cámaras de Diputados y Senadores". Mientras tanto, aumenta la expectativa en la sociedad boliviana.

"Esperemos los resultados definitivos"

Por su parte, el ministro de Comunicación de aquella nación, Manuel Canelas, pidió a la población aguardar al resultado final: "Por ese margen y duda que existe en el conteo, debemos esperar los cómputos oficiales".

En ese línea, agregó que "el cómputo dirá si hay primera o segunda vuelta", e instó a ser "respetuosos con los procedimientos". Por otra parte, desde el Ejecutivo solicitan "no cargar innecesariamente el ambiente", haciendo alusión a las protestas convocadas desde la oposición.

Así las cosas, el cómputo definitivo tiene tan solo el 33,5 % de las actas cargadas hasta la actualización del 21 de octubre a las 12:28 (hora local).