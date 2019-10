FOTOS: Abren al público en Israel una cripta de un "glorioso" mártir de hace 1.500 años

La Autoridad de Antigüedades de Israel ha terminado las excavaciones de una antigua iglesia cristiana en la localidad de Beit Shemesh, al oeste de Jerusalén, y la exhibirá al público a partir de este miércoles como parte del Museo de las Tierras Bíblicas.

Una inscripción en medio de los opulentos mosaicos del suelo dice que el templo fue ampliado con una donación del emperador bizantino Tiberio II Constantino (574-582 d. C.). La construcción inicial se remonta al año 543, cuando reinó Justiniano. Se ha mantenido también una cripta subterránea intacta donde yacían los restos de un "glorioso mártir", informa el periódico The Times of Israel.

Ronen Zvulun / Reuters

Los arqueólogos han apreciado que el lugar gozó de una gran popularidad en la primera época posterior a su edificación, pero no han podido atribuir la iglesia a algún santo concreto. "Se desconoce la identidad del mártir, pero la excepcional opulencia de la estructura y sus inscripciones señalan que esta persona era una figura importante", comentó el director de excavación Benjamin Storchan.

Se accedía a la cripta a través de dos escaleras paralelas, explicó el investigador. Una servía para bajar a la la cámara y la otra para subir, algo que permitía que grandes grupos de peregrinos cristianos visitaran la cámara.

Los mosaicos reproducen distintos temas frutales, florales y animales. En uno aparece un águila grande con las alas extendidas,lo que evoca la participación imperial en la extensión del edificio, según el mismo experto.

Se descubrió en el sitio una fuente bautismal de forma cuadrifolia hecha de piedra. Su diseño no es muy común en la Tierra Santa de la época bizantina, pero se encuentran análogos en todo el antiguo imperio, inclusive el norte de África. Además, se conformó a partir de las excavaciones en Beit Shemesh "la colección más completa de ventanas y lámparas de vidrio bizantinas jamás encontrada en un sitio en Israel".

Menahem Kahana / AFP