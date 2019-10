¿De qué se trata la "provocación" que enfrenta a alcaldes mexicanos con el presidente López Obrador?

Alrededor de 250 presidentes municipales de distintas fuerzas políticas protestaron el pasado martes a las afueras del Palacio Nacional, sede del Ejecutivo en Ciudad de México, para exigir más recursos económicos en el marco de la discusión del presupuesto para el año 2020 en el Congreso.

Los alcaldes, cuya petición se reduce a contar con más dinero para infraestructura y seguridad, exigían también una audiencia con el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien en ese momento se encontraba en su tradicional conferencia matutina. Al verse impedidos de paso por los guardias, algunos de los burgomaestres intentaron avanzar por el acceso principal y fueron repelidos con gas pimienta, como una medida de "disuasión", admitió más tarde la propia Presidencia.

🔵 #Comunicado 🗞



El #GobiernoDeMéxico 🇲🇽 informa sobre lo sucedido esta mañana durante un intento de irrupción a Palacio Nacional por parte un grupo de alcaldes. pic.twitter.com/S9ArgDEcH1 — Gobierno de México (@GobiernoMX) October 22, 2019

Un día después, el mandatario mexicano expresó que las personas encargadas de resguardar la puerta del Palacio Nacional decidieron lanzar gas durante la protesta de los alcaldes "porque había una amenaza", porque los alcaldes "estaban muy agresivos" y porque, a su juicio, se trató de "una provocación".

El hecho, en el que estuvieron presentes munícipes de los estados de Querétaro, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Chiapas, Campeche, Yucatán, Guerrero, Coahuila, entre otros, ha abierto un frente entre el Gobierno de López Obrador, las autoridades locales, la clase política y ciudadanos que argumentan cada uno a su causa.

Para Enrique Vargas del Villar, alcalde de Huixquilucan y presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes, las expresiones del mandatario validaron la agresión física contra autoridades electas.

Pedían más recursos y recibieron gas lacrimógeno, cerca de 100 alcaldes de diferentes puntos del país llegaron a Palacio Nacional para solicitar una audiencia con el presidente @LopezObrador_ y así los trataron: pic.twitter.com/rn88FmbFEO — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) October 23, 2019

Una ruta silenciosa

Los alcaldes hicieron llegar su petición al Ejecutivo hace tres semanas, afirma Juan Hugo De la Rosa, presidente municipal de Nezahualcóyotl, a través de la coordinadora de Atención Ciudadana de la presidencia, Leticia Ramírez.

"Estuvimos en Palacio Nacional entregando una serie de propuestas, tanto para la Ley de Ingresos como para el Presupuesto, y pretendíamos que se tomara en cuenta cuando los diputados discutieran la Ley, pero la mandaron ya al Senado sin ninguna de las cuestiones que pedimos", refiere en entrevista con este medio.

Según De la Rosa, en aquel momento recibieron como respuesta la promesa de una reunión con el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, pero esta no ocurrió. "De ahí nuestra preocupación y por eso acudimos a protestar a Palacio Nacional", asegura el edil, del partido opositor PRI.

Lo decimos claro, las y los alcaldes no nos vamos a intimidar porque nuestra batalla es justa y tenemos el apoyo de la gente. Hoy la política presidencial es clara: la mano dura solo aplica contra opositores. 👇 — Enrique Vargas Del Villar (@EnriqueVargasdV) October 23, 2019

Para De la Rosa, al frente de uno de los municipios más inseguros del Estado de México, los gobiernos municipales han estado históricamente relegados "en la parte constitucional, legal, pero sobre todo presupuestal", a pesar de que son los responsables de atender de manera directa la problemática cotidiana de la población y el eslabón de la prevención en temas de seguridad.

Esta "omisión" por parte de la Federación también ha sido destacada por Vargas del Villar, que preside uno de los municipios más adinerados de México: "El presidente de la República no se ha reunido con los alcaldes, hemos pedido bastantes citas y nunca nos ha recibido, tiene el deber de escuchar a los presidentes municipales", denuncia.

"Sin municipio no hay nación"

Los alcaldes demandan la asignación de 6.000 millones de pesos (314 millones de dólares) para el Programa de Fortalecimiento de la Seguridad Pública de los Municipios (Fortaseg); recursos para los fondos de apoyo al Migrante, Minero y de Pueblos Mágicos; así como la creación de una partida presupuestal para cultura, deporte y pavimentación.

De la Rosa denuncia particularmente un recorte del 37% en el presupuesto destinado a seguridad para el año 2020. "El Fortaseg tiene una reducción importante, eran 5.000 millones de pesos (261 millones de dólares), este año se redujo a 4.000 millones y el proyecto que está en la cámara de diputados habla de 3.000 millones (157 millones de dólares)".

El reproche es secundado por Víctor Manuel Manríquez, alcalde de Uruapan. "Están proyectando para este 2020 recortes presupuestales, como el del Fortaseg, a pesar de que tenemos dificultades en materia de seguridad".

Jose Luis Gonzalez / Reuters

El secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Publica, Leonel Cota Montaño, admitió que en el Presupuesto 2020 existe una reducción de recursos para seguridad en estados y municipios, pues se están destinando a la Guardia Nacional, el polémico cuerpo de seguridad que inició operaciones bajo la actual Administración.

"La Guardia Nacional lleva más de 16.000 millones de pesos (837 millones de dólares) de incremento, tenemos que fortalecerla, pues es la estrategia principal del Gobierno federal", dijo el funcionario al ser entrevistado en la Cámara de Diputados, donde los alcaldes también llevaron su protesta al grito de "Sin municipio no hay nación".

La suma esperada, que para los alcaldes "no resolvería el problema, pero ayudaría a avanzar", sería de 200.000 millones de pesos (10.460 millones de dólares) para 2.457 municipios que hay en México, explica el edil de Nezahualcóyotl. "Que se reparta de manera equitativa, de acuerdo a las condiciones de cada municipio", agrega.

"Les podemos ayudar a ahorrar"

Este miércoles, López Obrador aclaró a los munícipes que el Palacio Nacional no es la "ventanilla" a la que tienen que acudir a pedir más dinero. "Porque a lo mejor no lo saben, que no es aquí el lugar para reclamar, es en la Cámara de Diputados. El Ejecutivo solo envía proyectos, tanto de la Ley de Ingresos como del Presupuesto", dijo en la conferencia matutina diaria.

El mandatario mexicano no dudó en referirse a la protesta de los alcaldes como un asunto político de la oposición y recomendó a los alcaldes ahorrar en lugar de demandar más presupuesto.

"Recomendaría que si quieren tener más presupuesto, que lleven a cabo, y en eso sí les ayudamos y les damos la fórmula de cómo ahorrar", zanjó.

María Eugenia Campos Galván, presidenta municipal de Chihuahua por el Partido Acción Nacional (derecha), demanda al menos que no sean reducidos los recursos con que ya contaban: "Le queremos pedir al Gobierno federal que no nos dé más, pero que no nos quite".

Acudimos a Palacio Nacional en la #CDMX, junto a más de 40 alcaldes de México y Diputados Federales, para pedir respetuosamente una audiencia con el Presidente @lopezobrador_ quien se negó a recibirnos #SinMunicipiosNoHayNacionpic.twitter.com/BsrzXZCUW1 — Maru Campos Galván (@MaruCampos_G) October 22, 2019



Una ruta acordada

Tras los hechos, una comisión de alcaldes acudió la tarde de este miércoles a la Secretaría de Gobernación para sostener un encuentro con el subsecretario de Gobierno, Ricardo Peralta. El acuerdo alcanzado se limitó a que continuarían negociando.

También se instaló una mesa de trabajo en la Junta de Coordinación Política y la mesa directiva de la Cámara de Diputados, en la que se planean discutir las modificaciones a la Ley de Ingresos. "En los próximos días estaremos reuniéndonos con la Comisión de Hacienda de la cámara de senadores y también con el secretario de Hacienda para hacer patentes estas propuestas", concluye De la Rosa.

Para este jueves estaba previsto que el Senado discutiera la Ley de Ingresos. De esta forma, los alcaldes dejan 'congeladas' dos protestas, pero aseguran que acudirán la próxima semana al Palacio Nacional para insistir en una audiencia presidencial.

Paola Morales

