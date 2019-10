Decretan cadena perpetua para un "violador violento y depredador" por abusar en 8 horas de dos víctimas a 160 kilómetros de distancia

El etíope Temesgen Desta fue condenado este miércoles a cadena perpetua por asaltar sexualmente a dos mujeres en dos ciudades británicas con 8 horas de diferencia, informa Birmingham Live.

A las 15:00 del 14 de marzo, el hombre, de 32 años, realizó un intento fallido de violación en la ciudad de Crosby, suburbio de Liverpool. Luego cogió un tren y fue a Birmingham, situada a unos 160 kilómetros al sur. Allí, a las primeras horas del día siguiente, asaltó y violó a otra mujer, tras irrumpir en su apartamento. Fue arrestado el 21 de marzo en Escocia.

Traumas

Los asaltos resultaron en graves traumas psicológicos para las víctimas, indica la Policía del condado de Tierra Medias Occidentales en un comunicado oficial.

"En ambas ocasiones las agarró por el cuello y sin duda sus víctimas temieron por su vida", señala.

"No puedo imaginarme durmiendo en la misma cama o respondiendo a la misma puerta. No he salido después del anochecer luego del evento. No he estado en bares y clubes. Ha afectado mi vida social. Me he obsesionado con cerrar la puerta con dos cerraduras y no puedo dormir sin revisar", afirmó la segunda víctima ante el tribunal.

Por su parte, Desta negó todas las acusaciones a lo largo del proceso y aseveró que fue torturado por policías. Sin embargo, el tribunal no atendió a sus palabras.

"La evidencia que escuchó el jurado demuestra claramente que usted es un violador violento y depredador", dijo el juez, Melboune Inman.

"No ha mostrado remordimiento ni comprensión de su ofensa. […] Si fuera liberado, representaría un peligro extremo para las mujeres", agregó.