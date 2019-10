8 noticias de España que (quizás) desconozcas por las protestas en Cataluña

Los graves disturbios que han tenido lugar en Cataluña desde que el pasado lunes 14 de octubre se conociera la condena a los principales líderes políticos y sociales del proceso soberanista catalán, llevado a cabo en otoño de 2017, se han convertido en una cortina de humo que han hecho que pasaran desapercibidas noticias que en otras circunstancias habrían acaparado los titulares de los principales medios de comunicación.

Además, la bajada de intensidad de las protestas en Cataluña, previa a otro fin de semana que se prevé de manifestaciones masivas, ha coincidido con la jornada histórica de la exhumación del dictador Francisco Franco, lo que ha difuminado la actualidad del país de las dos últimas semanas.

El desarrollo de importantes casos de corrupción, reivindicaciones sociales y recortes son algunos de los sucesos que han recorrido la geografía española en los últimos días.

El 16 de octubre, dos días después de que comenzaran las protestas en Cataluña, miles de jubilados se congregaron en Madrid para exigir la mejora del sistema de pensiones nacional. Provenían de distintas partes de España y tras 25 jornadas de marcha en las que recorrieron cientos de kilómetros, dos columnas provenientes de Bilbao (en el País Vasco) y de Rota (en Andalucía) llegaban a la capital española en una jornada histórica para su reivindicación.

Demandaban una subida anual acorde a la subida del Índice de Precios al Consumo (IPC), el aumento de la percepción mínima, que sus derechos fueran blindados constitucionalmente y el fin de los recortes del Estado del Bienestar.

La marea pensionista es una plataforma que, bajo el lema 'Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden', constituye uno de los movimientos de protesta más constantes y fuertes del país. Sus manifestaciones comenzaron hace más de un año y desde entonces han vivido momentos cruciales como las manifestaciones simultáneas en más de 70 ciudades que se produjeron en diciembre de 2018.

La pasada semana tuvo lugar un nuevo capítulo de un importante caso de corrupción. La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, del Partido Popular (PP), declaró en calidad de investigada el día 19 en el juicio por el caso Púnica. Aguirre, ahora retirada de la primera línea política, fue en su día el nombre más sonado para convertirse en sucesora del expresidente Mariano Rajoy al frente de su partido.